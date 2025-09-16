André Fernandes assume PL-CE de olho em ampliar bases eleitorais nos municípios

Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-05-2025: André Fernandes em Seminário do PL no Centro de Eventos. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O deputado federal André Fernandes (PL) já consta como novo presidente do PL Ceará, segundo o sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), desde a última sexta, 12. A cerimônia de posse, por sua vez, continua prevista para o próximo dia 22 de setembro, em Brasília.

Líder do PL na Câmara Municipal de Fortaleza (PL), o vereador Julierme Sena destacou expectativa para a cerimônia de posse, que deverá reunir diversas lideranças de oposição, inclusive de outras siglas. “Foi uma data surpresa que já está no site do TSE. André já representa o PL aqui no Ceará e o evento da posse será na próxima segunda-feira (22), em Brasília, onde vai estar presente o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto”, diz.

VEJA MAIS | Apoio de PSD à anistia não afetará relação com gestões do PT no Ceará, diz deputado

O parlamentar ressalta estratégia do novo dirigente para ampliar reconhecimento do partido no Interior do Estado. “Vamos ampliar nossas bases eleitorais, vamos viajar para todos os municípios do Estado do Ceará para tentar ecoar cada vez mais o número da direita nesses municípios”, pontua.

Após condenação do principal líder do partido pelo Supremo Tribunal Federal (STF), ex-presidente Jair Bolsonaro, Fernandes deverá dar ênfase na atuação do PL no nordeste.

“André me falou que terá uma reunião nacional para traçar estratégias em alguns estados do Brasil, onde o presidente Bolsonaro tem interesse, principalmente o Nordeste, uma região que, infelizmente, no último pleito, na última eleição, o PL foi muito abaixo do esperado”, confirma Julierme.



por Camila Maia – Especial para O POVO