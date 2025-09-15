Apoio de PSD à anistia não afetará relação com gestões do PT no Ceará, diz deputado

Foto: Samuel Setubal Deputado federal Luiz Gastão, do PSD

Com as tentativas de emplacar o Projeto da Anistia no Congresso Nacional pela oposição ao governo Lula (PT), o PSD pode ser uma das siglas aliadas ao movimento. No Ceará, no entanto, partido integra a base das gestões petistas do governador Elmano de Freitas (PT) e do prefeito Evandro Leitão (PT).

Segundo o deputado federal cearense Luiz Gastão (PSD), partido possui hoje parlamentares apoiadores e contrários à medida que busca anistiar os condenados pelos ataques golpistas de 8 de janeiro. “O PSD entende que é um projeto que deva ser discutido e deva ser votado. O partido tem membros do partido que são a favor e outros que são contra, mas eu acho que é um projeto que cabe ao Congresso avaliar e ele deve ser discutido”, afirma.

Com movimento sendo liderado por figuras de oposição, como Valdemar Costa Neto (PL), presidente do Partido Liberal, e Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo, o projeto defende um perdão amplo, contemplando o caso do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dos outros sete réus do núcleo crucial condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

PSD é parte da base governista no Ceará

O deputado feder destaca que, no Ceará, o PSD tem cargos relevantes nas gestões, com a vice-prefeita de Fortaleza, Gabriella Aguiar (PSD), e o secretário de desenvolvimento econômico, Domingos Filho (PSD). “Nós temos uma relação com o governo do Estado, com a Prefeitura não só de aproximação, nós estamos de parceria e participação”, destaca.

Conforme Gastão, a pauta da anistia “não se refere à gestão e não se refere posicionamento político”. “É uma questão que diz respeito ao STF, a um julgamento feito no STF e nós estamos com muita tranquilidade. O ponto de termos pessoas a favor ou contra a causa da anistia não significa decidir que nós temos que estar contra a favor do governo”, sustenta.

“Eu faço parte das pessoas e do grupo que defende que o país precisa ser pacificado, que os extremos e a polarização não levam a trazer resultados positivos para o Brasil, e de que acredita que houve falhas na condução do julgamento e nos critérios feitos no julgamento. Para o para isso cabe ao Congresso se manifestar e atuar em cima disso”, finaliza.

por Camila Maia - Especial para O POVO