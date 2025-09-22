Logo O POVO+
André Fernandes assume PL-CE em ato com Valdemar e Flávio Bolsonaro
Oficialização da troca de presidência estadual do partido ocorre nesta segunda-feira, 22, em Brasília, com a presença de lideranças nacionais da direita
Foto: Samuel Setubal FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 30-05-2025: Ex-Presidente Jair Bolsonaro, Carlos Bolsonaro e aliados André Fernandes, Carmelo Neto em Seminário do PL no Centro de Eventos. (Foto: Samuel Setubal/ O Povo)

O PL Ceará oficializa nesta segunda-feira, 22, a troca da presidência entre o deputado estadual Carmelo Neto para o atual líder local, deputado federal André Fernandes. Evento ocorre na sede do PL em Brasília, com a presença do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, e o senador pelo Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro (PL).

Além das lideranças do PL, cerimônia contará com a presença do senador cearense Eduardo Girão (Novo), dos deputados estaduais Lucinildo Frota (PDT) e Antônio Henrique (PDT) e dos vereadores Jorge Pinheiro (PSDB) e PP Cell (PDT). Os nomes são cotados para migrar ao PL para corrida eleitoral de 2026.

O deputado federal André Fernandes já consta como novo presidente do PL Ceará, segundo o sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), desde o último dia 12 de setembro, na posição que era ocupada por Carmelo, com Jaziel Pereira na primeira vice-presidência Já a Secretaria-Geral do partido no Ceará ficou com a vereadora Priscila Costa.

Pela bancada do partido participam os deputados federais Jaziel Pereira e Mateus Noronha, os deputados estaduais Pedro Matos, Silvana Pereira e os vereadores Marcelo Mendes, Julierme Sena, Priscila Costa, Inspetor Alberto e Bela Carmelo.

por Camila Maia – Especial para O POVO

