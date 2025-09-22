André Fernandes assume PL-CE em ato com Valdemar e Flávio Bolsonaro

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O PL Ceará oficializa nesta segunda-feira, 22, a troca da presidência entre o deputado estadual Carmelo Neto para o atual líder local, deputado federal André Fernandes. Evento ocorre na sede do PL em Brasília, com a presença do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, e o senador pelo Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro (PL).
Além das lideranças do PL, cerimônia contará com a presença do senador cearense Eduardo Girão (Novo), dos deputados estaduais Lucinildo Frota (PDT) e Antônio Henrique (PDT) e dos vereadores Jorge Pinheiro (PSDB) e PP Cell (PDT). Os nomes são cotados para migrar ao PL para corrida eleitoral de 2026.
O deputado federal André Fernandes já consta como novo presidente do PL Ceará, segundo o sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), desde o último dia 12 de setembro, na posição que era ocupada por Carmelo, com Jaziel Pereira na primeira vice-presidência Já a Secretaria-Geral do partido no Ceará ficou com a vereadora Priscila Costa.
Pela bancada do partido participam os deputados federais Jaziel Pereira e Mateus Noronha, os deputados estaduais Pedro Matos, Silvana Pereira e os vereadores Marcelo Mendes, Julierme Sena, Priscila Costa, Inspetor Alberto e Bela Carmelo.
por Camila Maia – Especial para O POVO
