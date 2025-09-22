Fortaleza recebe SET Nordeste para debate sobre mídias e tecnologia audiovisual

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Fortaleza irá sediar a SET Nordeste, um dos principais encontros regionais de tecnologia audiovisual, broadcast e mídias da América Latina, no próximo 30 de outubro. Evento será realizado no Hotel Sonata, com profissionais, pesquisadores e estudantes do setor para debater inovações, tendências e desafios da indústria.
A programação inclui palestra “Panorama Executivo: Atualidade e o Futuro do Mercado Audiovisual em Debate”, que terá Isabela Martin, diretora de Jornalismo da TV Jangadeiro, como moderadora.
VEJA MAIS: Bienal de Dança do Ceará terá programação em teatro tradicional de Paris
Entre os convidados confirmados para debate estão João Dummar Neto, presidente executivo do Grupo de Comunicação O POVO, Milton Turolla, diretor executivo do Sistema Jangadeiro de Comunicação, Miguel Dias Filho, presidente do Grupo Cidade de Comunicação, e Ruy do Ceará, superintendente do Sistema Verdes Mares.
O encontro é organizado pela Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão (SET) com apoio da Associação Cearense de Emissoras de Rádio e Televisão (ACERT). As inscrições para o SET Nordeste já estão abertas e podem ser feitas no site oficial da SET.
SET Nordeste
Data: 30 de outubro
Local: Hotel Sonata – Av. Beira Mar, 848 – Praia de Iracema, Fortaleza
Inscrições: site oficial da SET
por Camila Maia – Especial para O POVO
Política é imprevisível, mas um texto sobre política que conta o que você precisa saber, não. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.