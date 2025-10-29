Vereadores enxergam "oportunidade" em impasse da Floresta do Aeroporto

Foto: Érika Fonseca/CMFor Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor)

A inclusão integral da Floresta do Aeroporto como Zona de Preservação Ambiental (ZPA) no novo Plano Diretor tem sido vista como uma “oportunidade” entre vereadores e articuladores políticos da Câmara Municipal de Fortaleza.

Aprovada em reviravolta durante Conferência da Cidade no último fim de semana, a mudança é vista entre parte do Legislativo como assunto de interesse do governo Elmano de Freitas (PT). O texto final do Plano Diretor, no entanto, ainda precisará passar por discussão e votação pelos vereadores da Capital.

Ou seja, caso tenha interesse de reverter a decisão da Conferência da Cidade, o governo precisará procurar vereadores e negociar emendas para a discussão final do projeto. O Palácio da Abolição, por sua vez, é líder em reclamações entre parlamentares, que reclamam da falta de “moral” dada pelo Estado ao Legislativo da Capital.

Na semana passada, o vereador Adail Júnior (PDT) divulgar a gravar video público sobre o tema, destacando a pouca interlocução entre Executivo estadual e a Câmara Municipal. O incômodo, no entanto, está longe de ser exclusividade do pedetista. Nas últimas horas, clima "pesou" entre parte dos vereadores por conta da votação, com cobranças de lado a lado em torno da preservação ou não da ZPA.

Apesar de não ser oficialmente pauta da gestão estadual, a questão da Floresta acabou sendo interpretada desta forma após declarações de Elmano em defesa do centro logístico da Fraport previsto para a área. Desde o início da polêmica, principais manifestações favoráveis à obra vieram de órgãos estaduais, como a Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Ceará (Semace) e a Companhia da Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh).

