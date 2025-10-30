Deputado propõe proibição de sacolas plásticas no comércio do Ceará

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Guilherme Sampaio é líder de Elmano na Assembleia.

Líder do governo Elmano de Freitas (PT) na Alece, o deputado estadual Guilherme Sampaio (PT) defendeu nesta quinta-feira, 30, projeto em elaboração na Casa que proíbe o uso de sacolas plásticas em estabelecimentos comerciais do Ceará.

A matéria, que também tem autoria de Renato Roseno (Psol), quer debater a redução deste tipo de material no cotidiano do cearense, apontando “graves efeitos” do uso deste tipo de material para a infraestrutura urbana das cidades, com impactos ao meio ambiente e com acúmulo de lixos e sacolas em bueiros e ruas.

“A Organização das Nações Unidas (ONU) estimou que, anualmente, são despejadas de nove a doze milhões de toneladas de plástico no meio ambiente, com impactos ambientais incalculáveis. Temos peixes e animais marinhos que são asfixiados por esse plástico, temos microplásticos, que são decorrentes da degradação desses plásticos, levados para os rios e o mar, onde animais ingerem essas substâncias”, afirma.

Na fala, o deputado diz considerar que a sociedade já está madura para discutir o abandono deste tipo de material. “Hoje em dia, a própria Associação Cearense dos Supermercados está propondo à Assembleia Legislativa pautarmos conjuntamente esse debate, abrindo mão da sacola plástica fininha, substituindo por reutilizáveis”, disse.

