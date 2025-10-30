Emendas do Plano Diretor serão avaliadas por equipe técnica, diz relator

Foto: João Filho Tavares Bruno Mesquita é entrevistado no Jogo Politico

O relator do Plano Diretor e líder do governo Evandro Leitão (PT), vereador Bruno Mesquita (PSD), afirmou que condução de análise das emendas para às novas diretrizes de Fortaleza serão respaldas por equipe técnica. Em coletiva nesta quinta-feira, 30, parlamentar também informou que prazo para recebimento de emendas será até o dia 12 de dezembro.

“Eu montei uma parte técnica, eu e o presidente Léo, com quatro pessoas, dois técnicos, um indicado por mim, que é o Dr. Antônio José, e um técnico indicado pelo presidente Léo, que é o Dr. Cristiano”, afirma Bruno Mesquita.

Mesquita foi designado relator do projeto de lei que promove a revisão do Plano Diretor Participativo e Sustentável (PDPS) de Fortaleza na manhã desta quinta, 30. Conforme liderança, propostas serão analisadas com imparcialidade, sem distinção entre os vereadores.

“Eu não vou analisar a proposta de acordo com o vereador, vai ser conforme o que for melhor para a cidade de Fortaleza. Claro que como na vida comum da gente vão ter coisas que as pessoas acham que é melhor para Fortaleza e a gente não acha”, diz.

Ele continua: “Vão ter que ser feito ajustes em várias questões, mas a gente vai sempre ser feito dentro de uma lógica, dentro da transparência e dentro do respeito ao papel de cada parlamentar nessa casa”.

Participação da Prefeitura

Parlamentar também nega ter recebido orientação ou imposição da Prefeitura de Fortaleza sobre medidas aprovadas recentemente em Conferência da Cidade, como a integração da Floresta do Aeroporto Pinto Martins em Zonas de Preservação Ambiental (ZPAs).

“A prefeitura sempre mandou as matérias de forma que qualquer vereador pode emendar na forma que achar que é melhor. Eu procuro sempre consultar os técnicos, não só da prefeitura, mas os que compõem aqui a liderança (...) Então, eu tô como relator do plano, mas a prefeitura não me colocou nada, não me impôs nada”, diz.

Debate deve ser conduzido com “harmonia”, equilibrando a questão ambiental da cidade e o crescimento econômico, argumenta Mesquita. “A harmonia tem que prevalecer no Plano Diretor. A gente não pode impedir a Cidade de crescer, ela tem que crescer. Fortaleza hoje é a quarta maior capital do País. Mas também temos que ter o cuidado e o zelo também de manter o meio ambiente”, continua.

“Eu já acho que já conversei com cerca de 60 a 70% dos vereadores, mostrando que até o dia a gente vai mostrar um calendário para todos ter acesso. Eu poderia amanhã colocar já (em pauta), pedindo vista, e com três, quatro, cinco dias, aprovarmos. Não é o meu intuito, não é o meu interesse”, argumenta relator.

por Camila Maia - Especial para O POVO