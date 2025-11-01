Evandro e Elmano vão a convenção e consolidam alinhamento com o PDT Ceará

Foto: FÁBIO LIMA FORTALEZA-CE, BRASIL,01.11.2025: Eleição de diretórios do PDT. (Fotos: Fabio Lima/OPOVO)

O PDT realizou neste sábado, 1º, convenção na Academia do Professor para eleger novas diretorias do partido no Ceará e em Fortaleza. Com participação do presidente nacional da sigla, o ex-ministro Carlos Lupi, evento teve ares também de oficialização do alinhamento do partido com gestões no PT nos campos municipal, estadual e federal no Estado.

Reconduzindo o deputado André Figueiredo (PDT) no comando da sigla no Ceará, o evento teve participação do prefeito Evandro Leitão (PT), do governador Elmano de Freitas (PT) e do presidente do PT-CE, Conin Filho. Com relações estremecidas com petistas desde 2022, a cúpula pedetista vem seguindo caminho de reaproximação entre os partidos desde a eleição de 2024 em Fortaleza.

Atualmente, o PDT já apoia oficialmente as gestões de Evandro em Fortaleza e de Lula no plano nacional. Já no Estado, situação ainda seguia dividida, com cúpula do partido ampliando diálogo com Elmano desde o início do ano, enquanto os quatro deputados da sigla na Alece atuam na oposição ao petista.

Evento desde sábado, no entanto, acabou selando a reaproximação entre os partidos, anulando dúvidas de que o partido deve apoiar reeleição de Elmano na disputa de 2026. Opositores do petista, por sua vez, devem deixar a sigla no período da janela partidária.

