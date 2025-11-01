Prefeitura relança licitação bilionária para gestão de semáforos e iluminação pública

Foto: Aurelio Alves FORTALEZA, CE, BRASIL, 14-08.2021: Iluminacao na Avenida Beira Mar. Renovação do tipo de lâmpada de iluminação pública. BID esta lancando um progama para incentivar osmunicipios brasileiros a reduzir os custos com energia eletrica com a instalacao de placas solare, renovacao do tipo de lampada de iluminacao publica. em epoca de COVID-19. (Foto:Aurelio Alves/ Jornal O POVO)

A Prefeitura de Fortaleza recebe desde a última terça-feira, 28, inscrições de empresas interessadas em licitação para a concessão da gestão do parque de iluminação pública e da rede semafórica de Fortaleza. Com duração de 15 anos e repasses mensais de até R$ 23,2 milhões, o contrato pode chegar a um valor total de R$ 4,1 bilhões no período.

O processo chegou a ser lançado no final do ano passado pelo então prefeito José Sarto (PDT), em edital que previa a abertura de propostas de empresas em 30 de dezembro. O gestor, no entanto, decidiu suspender a licitação após o Tribunal de Contas do Estado (TCE) apontar "situações graves" e dano de até R$ 1 bilhão no processo.

O licitação de Sarto foi questionada duramente também por parlamentares cearenses. Logo após o anúncio, o vereador Marcelo Mendes (PL) questionou a licitação e cobrou que o processo corresse apenas na nova gestão. Já a deputada Larissa Gaspar (PT) encaminhou denúncia contra o certame ao Ministério Público do Estado (MPCE).

Leia mais André: PDT "não vai aceitar" divergências sobre apoio a gestões petistas

TCE contraria relator e MP e absolve secretários de RC por Réveillon 2020

Autor de "Elite do Atraso" e "Pobre de Direita", Jessé Souza lança novo livro em Fortaleza Sobre o assunto André: PDT "não vai aceitar" divergências sobre apoio a gestões petistas

TCE contraria relator e MP e absolve secretários de RC por Réveillon 2020

Autor de "Elite do Atraso" e "Pobre de Direita", Jessé Souza lança novo livro em Fortaleza

Novo processo foi iniciado oficialmente em 24 de outubro, com previsão de abertura das propostas em 17 de dezembro deste ano. O critério de julgamento adotado será o de “técnica e preço”, com o edital exigindo uma série de contraprestações da empresa vencedora, como investimentos na melhora e ampliação do parque de iluminação pública.

Atualmente, a rede semafórica de Fortaleza conta com 1.069 semáforos, enquanto a rede de iluminação pública contém mais de 206 mil pontos luminosos. O sistema é bancado pela Contribuição para Custeio do Serviço de Iluminação Pública (CIP), que arrecada média mensal de R$ 16,7 milhões em Fortaleza.

