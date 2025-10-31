André: PDT "não vai aceitar" divergências sobre apoio a gestões petistas

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO Deputado André Figueiredo

Após anos de rachas internos e reviravoltas, o PDT realiza neste sábado, 1º, convenção para eleger novos dirigentes no Ceará e em Fortaleza. Reconduzido à presidência estadual, o deputado André Figueiredo falou à Vertical sobre novo momento do PDT, destacando que a legenda espera a saída de deputados e vereadores que não estejam alinhados com decisões do partido de apoio às gestões Evandro Leitão (PT), Elmano de Freitas (PT) e Lula (PT). "Os oposicionistas estão esperando a janela em março para sair do partido. Vamos ver aí um processo, porque não vamos aceitar discrepâncias em relação à nossa postura que tomamos com relação ao município, estado e governo federal. Então, essa questão será pacificada provavelmente com a saída deles", diz.

Veja bem

"A gente respeita o posicionamento deles, eles têm legitimidade e ninguém vai brigar por isso, mas o posicionamento do PDT será determinante para que as pessoas que fiquem saibam qual o rumo que vamos tomar", conclui.

Racha

Atualmente, todos os quatro deputados estaduais do partido fazem oposição ao governo Elmano de Freitas (PT) na Alece. Dos oito vereadores pedetistas, apenas um, PP Cell (PDT), faz oposição à gestão Evandro Leitão.

Reeleitos

Convenção de hoje deve confirmar reeleição de André Figueiredo para o PDT Ceará e do ex-vereador Iraguassú Filho para o PDT Fortaleza. Nas vices, ficam o deputado Mauro Filho (estadual) e o vereador Adail Júnior (municipal).

TCE rachou

Pleno do TCE rachou em julgamento sobre contas de três ex-secretários da gestão Roberto Cláudio (PDT) do Réveillon 2020. Voto do relator e pareceres da área técnica e MP de Contas pediam desaprovação das contas.

4x3

Em seu voto, o relator Edilberto Pontes pedia débito coletivo de R$ 310 mil por irregularidades. Venceu, no entanto, tese negando irregularidades absolvendo os gestores, com voto de minerva do presidente Rholden Queiroz.

"Fake news"

O secretário da Casa Civil, Chagas Vieira, diz que o Governo do Estado irá processar o ex-deputado Capitão Wagner (União) por video em que associa a Camilo Santana e Elmano de Freitas com criminosos alvo de operação no RJ.

Foto: Reprodução/Canal Lula YouTube Ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente Lula

Camilo em alta com Lula

O presidente Lula (PT) afirmou ontem que Camilo Santana (PT) pode ter superado Fernando Haddad (PT) como, na avaliação dele, o "melhor ministro da Educação" da história do Brasil. "Acho que o Haddad vai para o segundo lugar", disse Lula.

Jessé Fortal

Autor de obras como "A Elite do Atraso", o sociólogo Jessé Souza vem a Fortaleza na próxima quinta-feira, 6, lançar novo livro, "Por que a Esquerda Morreu?", em evento às 18h30min na reitoria da UFC.

Coisa fina

Abidoral Jamacaru, referência da música do Cariri, estará em Fortaleza neste sábado, para sessão de autógrafos de seu LP homônimo na Freelancer Discos, das 10h às 13h. Mais tarde, às 20h, show no Boteco do Marcão, no Benfica.

Ícone, música e sorvete



Dois meses após entrega da reforma, a Cidade da Criança registrou 70 mil visitantes, informa a Prefeitura. /// Sindicato dos Músicos realiza hoje e amanhã eleições para nova diretoria, urnas na ONG Solar, das 13h às 19h. /// Sorvetes Frosty sob nova direção, com posse de Edgard Filipe Segantini, 24, como novo CEO da marca.



