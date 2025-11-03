Oposicionistas vão sair do PDT por "seleção natural", diz presidente municipal

Foto: FCO FONTENELE FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 27.10.2025 Na foto Iraguassu Filho em participação no Jogo Político (Fco Fontenele/O POVO)

Com diretórios renovados no último final de semana, oposição deve deixar o PDT “por seleção natural”, segundo dirigente municipal Iraguassu Filho. Em entrevista à Vertical, nesta terça-feira, 3, o pedetista também projetou o espaço na gestação de Elmano de Freitas após estreitar laços com o governador presente em último encontro partidário.

“Os oposicionistas, eu digo que, vai ser na própria seleção natural, porque quem ficar no PDT e quem for candidato em 2026 tem que seguir as bandeiras do partido e tem que seguir as candidaturas que o PDT for apoiar, for deliberar” diz o presidente do PDT Fortaleza.

O evento que reconduziu o deputado federal André Figueiredo e Iraguassu Filho ao comando estadual e municipal da sigla trabalhista, respectivamente, contou com a presença do governador Elmano de Freitas (PT), do prefeito Evandro Leitão (PT) e do presidente do PT-CE, Conin Alves Filho. A participação é considerada uma reafirmação do PDT na base governista.

“Na própria convenção ficou bem claro que vamos seguir com o governador Elmano de Freitas, que seguiremos com o presidente Lula, porque são os candidatos do campo progressista, do campo que a gente defende. Muito embora não seja uma adesão automática”.

Pela sigla, o vereador PP Cell e os deputados estaduais Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Frota e Queiroz Filho integram ao bloco e a agenda da oposição local. Os deputados devem sair na próxima janela partidária. O vereador PP Cell, por sua vez, aguarda liberação pelos correligionários para concorrer ao posto de deputado federal pelo PL em 2026.

“Conselho de Ética, se algum filiado, algum militante, alguém abrir a algum processo – agora nós já temos os conselhos estabelecidos, criados – vamos fazer o devido processo legal, inclusive com o direito da contraditória e a boa defesa”, diz o dirigente no caso de atuação dos oposicionistas serem apresentadas ao novo Conselho.

Pensando em 2026, o pedetista também projeta uma maior participação no governo Elmano, com ocupação de cargos por filiados. “A gente tem bons técnicos, tem vários nomes”, afirma.

“Nós damos contribuições com pessoas que têm experiência, que têm conhecimento, que já participaram de outras gestões. Então, o PDT, com certeza, tem a possibilidade de contribuir com várias áreas que a gente tem experiência, seja no esporte, seja na assistência social, seja em gestão, propriamente. De modo geral, onde houver um convite, vamos analisar e ver se temos a expertise para poder contribuir. Ninguém tem cargo por cargo”, pontua presidente.



por Camila Maia - Especial para O POVO