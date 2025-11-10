De volta ao PT, Luísa Cela mantém mistério sobre candidatura: "Foco na secretaria"

Foto: Divulgação/Flávia Almeida Luisa Cela discursa - Audiência Pública sobre Ceará Filmes na Assembleia Legislativa do Ceará - 03.09.2025.

A secretária da Cultura do Estado do Ceará, Luísa Cela, confirmou neste fim de semana retorno aos quadros do Partido dos Trabalhadores (PT). A mudança ocorre após a secretária se filiar, em abril do ano passado, ao PSB.

Presente na manhã desta segunda-feira, 10, na Câmara Municipal, a secretária classificou a mudança como uma “retomada” à sua antiga militância na sigla. “Fui boa parte da minha vida filiada ao PT. Fiz uma mudança e agora decidi retomar minhas relações, pela minha história política, o campo que articulo, as pessoas com quem construo”, diz.

Filha da ex-governadora Izolda Cela (PSB), Luísa é hoje cotada para disputar vaga de deputada estadual ou deputada federal pelo partido em 2026. A secretária, no entanto, ainda faz mistério sobre seu futuro político. “Neste ano, estou focada nos trabalhos da Secretaria. A gente está na reta final da gestão, então o governador tem pedido ênfase dos secretários em finalizar os compromissos, e a eleição é em 2026”, afirma.

“Agora estou nesse foco, da secretaria. Estamos entregando, já reinauguramos o teatro Carlos Câmara, vamos esse ano ainda entregar a Praça do Dragão, depois o Museu do Ceará, salas de cinema e, se Deus quiser, o Museu Sacro. Então, tenho ainda muito trabalho até virar para esta pauta da eleição”, afirma. (com Camila Maia - Especial para O POVO)

