Superemenda contra áreas verdes gera "fila" na Câmara e atrasa início da sessão

Foto: Marcelo Bloc/O Povo Audiência pública no auditório da Câmara Municipal de Fortaleza discute sugestões de mudanças na minuta do Plano Diretor apresentada pela Prefeitura de Fortaleza

Conforme a coluna desta terça-feira, 18, antecipou, vereadores da Câmara Municipal articulam agora pela manhã uma manobra para facilitar a aprovação de emendas ao texto do novo Plano Diretor de Fortaleza por meio de uma “superemenda” coletiva dos parlamentares.

Na prática, propostas de alteração apresentadas por vários parlamentares podem ser reunidas em uma ou mais "superemendas" ao texto, com assinatura conjunta de diversos vereadores. A medida ajudaria a "diluir" a autoria das emendas entre um grupo numeroso de parlamentares, o que diminuiria repercussões negativas das mudanças e facilitaria a aprovação delas no plenário do Legislativo.

“Com vinte e tantas assinaturas, fica difícil alguém votar contra, porque compra desgaste com a Casa toda. Fora que a autoria praticamente some”, diz um vereador da oposição. Na manhã desta terça-feira, diversos vereadores estão reunidos na presidência da Casa, onde está ocorrendo o processo final de articulação e assinatura para a superemenda.

Leia mais Manobra pode criar "superemenda" ao Plano Diretor

Prefeitura cassa alvará de fábrica de embalagens do bairro Ellery Sobre o assunto Manobra pode criar "superemenda" ao Plano Diretor

Prefeitura cassa alvará de fábrica de embalagens do bairro Ellery

Por conta da “fila” na Presidência, sessão do Legislativo desta terça-feira está esvaziada e ainda não começou, já somando mais de uma hora de atraso para o tempo habitual do início dos trabalhos. Ainda não há estimativa para o início da sessão.

De um jeito ou de outro, deve terminar nesta terça-feira, 18, o prazo da Mesa Diretora para a apresentação de novas emendas ao texto. Até a noite desta segunda-feira, 17, mais de duzentas propostas já haviam sido adicionadas ao projeto. A maioria tenta “barrar” a criação de novas áreas verdes previstas no texto aprovado pela Conferência da Cidade. (com Camila Maia, especial para O POVO)

