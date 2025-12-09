MP arquiva denúncia contra Fernandes

Foto: AURÉLIO ALVES André Fernandes

O promotor de Justiça Kennedy Carvalho Bezerra, do Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE), decidiu nesta semana pelo arquivamento de denúncia contra o deputado André Fernandes (PL) que o acusava de ter praticado nepotismo ao empregar parentes em gabinetes de parlamentares do PL no Ceará. Apresentada pela então pré-candidata Cindy Carvalho (Rede) durante a campanha eleitoral do ano passado, a denúncia apontava que familiares de André, incluindo a esposa Luana Fernandes, a mãe Marilene, a irmã Cinthia e o cunhado Edilânio ocupavam cargos no gabinete do vereador Inspetor Alberto (PL) na Câmara Municipal de Fortaleza. Em troca, parentes de Alberto teriam sido nomeados para cargos no gabinete de Fernandes na Câmara dos Deputados.

Sem provas

O representante do Ministério Público, no entanto, aponta que o processo não ofereceu provas necessárias a "ensejarem o prosseguimento do feito ou o ajuizamento de ação contra quem quer que seja".

Arquivado

Neste sentido, o integrante do MP destaca que nomeações foram assinados pelo então presidente da Câmara, Antônio Henrique (PDT), não sendo comprovados que nomeações ocorreram de forma "dolosa e mediante a ajustes".

Sabatina

O presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Municipal, Aglaylson (PT), convocou para esta quarta-feira, 10, às 14h, sabatina que pode confirmar indicação de Christianne Coelho para a ACFor.

Deputada

Suplente de deputada federal pelo PT, Christianne Coelho é aliada próxima do deputado José Guimarães (PT) e atuou como vice-prefeita de Sobral durante as gestões do ex-prefeito Ivo Gomes (PSB) no município.

Atricon

A Docas do Ceará recebeu nesta terça-feira, 10, em Brasília o Prêmio Programa Nacional de Transparência Pública Organizações Federais (PNTP), oferecido pela Associação dos Membros dos Tribunais de Contas (Atricon).

Transparência

O prêmio reconhece órgãos públicos que tiveram atuação de destaque na ampliação do acesso à informação e da transparência pública. Presidente do órgão, o engenheiro Lúcio Ferreira Gomes representou o órgão no prêmio.

Foto: Ascom Câmara Municipal Plenário da Câmara Municipal de Fortaleza

Câmara fortalece área técnica

Tramita na Câmara Municipal projeto de lei que reestrutura tanto a Escola do Parlamento quanto a Coordenadoria de Informação e Dados do Legislativo. Iniciativa é da Mesa Diretora da Casa e deve ser votada nos próximos dias.

Assessoria

A ideia é fortalecer um grupo próprio de técnicos que possam contribuir para debates e elaboração de leis da Casa. Na prática, diversos novos cargos são criados, 20% deles a serem preenchidos por servidores de carreira.

Novos cargos

A mudança cria uma série de cargos de direção e supervisão na Casa, incluindo diretores de ensino a distância, de extensão e de responsabilidade social, além de diversos cargos de assessoria técnica.

Leitura



A Livraria Leitura inaugura nesta quarta-feira, 10, sua 133ª unidade e sexta loja em Fortaleza. /// Notícia boa, principalmente em época em que livrarias ficam cada vez mais raras na cidade. /// Nova unidade ficará no North Shopping, terá 426m² e já espera um grande volume de vendas para o Natal e volta às aulas.



