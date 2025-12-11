Deputado volta a cobrar plebiscito da Enel na Alece

Foto: Paulo Rocha/Alece Deputado Cláudio Pinho

.

O deputado estadual Cláudio Pinho (PDT) voltou a defender nesta quinta-feira, 11, que a Alece promova a discussão de um plebiscito para ouvir a população do Ceará sobre a atuação da Enel no Estado. Segundo o deputado, o debate precisa voltar à pauta da Casa após a empresa pedir à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) para antecipar de 2028 para 2025 a renovação do contrato de concessão no Ceará por mais 30 anos. Contrário à renovação, o deputado destaca CPI realizada no ano passado pelo Legislativo apontando diversas falhas no atendimento da empresa, que chegou inclusive a recomendar o encerramento da concessão cearense. Desde então, no entanto, a empresa afirma que vem ampliando investimentos na rede elétrica do Estado.

Novo laudo

A defesa da Aerotrópolis Empreendimentos apresentou ontem novos laudos técnicos em inquérito policial que apura possível crime ambiental no desmatamento de floresta no entorno do Aeroporto Pinto Martins, em Fortaleza.

Embate

Nos novos documentos, que serão avaliados pelo MP, a empresa reforça tese de que não existe corpo d'água permanente na região atingida, o que chegou a ser atestado pelo Ibama no Ceará e tornaria o empreendimento ilegal.

FaveLab

Ministros Camilo Santana (Educação) e Macaé Evaristo (Direitos Humanos) estarão hoje em Fortaleza para inauguração, às 17h, do FaveLab, hub criativo de empreendedorismo e tecnologia que ficará na Praia de Iracema.

Cufa



O novo equipamento é coordenado pela Central Única das Favelas (CUFA) Ceará, em parceria com instituições governamentais e não-governamentais. Participam do encontro Elmano de Freitas (PT) e Evandro Leitão (PT).

Balanço

O Comitê de Governança do Ceará Sem Fome realiza às 8h desta sexta-feira, 12, reunião de balanço de resultados do programa em 2025 e de metas para 2026. Encontro reúne membros do comitê e integrantes do pacto.

Centenária

Continuam até sábado, 13, as comemorações dos 120 anos da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, em Fortaleza. Nesta sexta-feira, 12, segue a 1ª Feira de Natal do Carmo, com direito a exposições e apresentação de coral.

Foto: Ascom Câmara Municipal Vereador Wander Alencar

Câmara em dias de "climão"

Vereadores ouvidos pela coluna relatam que permanece um "climão" entre integrantes da Câmara Municipal de Fortaleza após bate-boca generalizado protagonizado por Wander Alencar (Agir) e vereadores da oposição na última quarta-feira, 10.

Candidatos

Segundo parlamentares e assessores, existe um incômodo com a alta incidência de pré-candidatos para 2026 entre vereadores da oposição. "Como é todo mundo candidato, ficam querendo aparecer", brinca um insider.

Bate-boca

Na última quarta-feira, acusação de Wander de que vereadores da oposição teriam instigado animosidade entre manifestantes e guardas municipais rendeu amplo bate-boca na Casa. Clima segue longe de ter melhorado.

Música e filantropia



O baterista André Benedecti realiza neste sábado, às 20h, show gratuito no Banco do Nordeste Cultural comemorando 15 anos de carreira e lançamento do disco "Concretizar". /// O Gran Marquise recebe este sábado, às 12h, leilão filantrópico de obras de arte que encerrará a campanha Amigos em Ação edição 2025.



