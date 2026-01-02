PT fará atos em Fortaleza e em Brasília de 8 de janeiro

Foto: Joédson Alves/Agência Brasil Manifestações golpistas de 8 de janeiro de 2023 em Brasília

O Supremo Tribunal Federal (STF) irá promover no próximo dia 8 de janeiro, em Brasília, evento para relembrar atos golpistas ocorridos há três anos, em 8 de janeiro de 2023. Na ocasião, a Corte irá realizar o evento "Democracia Inabalada: 8 de janeiro - Um dia para não esquecer", com direito a exposições e mesas de debate. Paralelamente, o PT Nacional também estuda reforçar o caráter simbólico da data, convocando manifestações de defesa da democracia em todo o País. Segundo o deputado José Guimarães (PT), evento também terá edição local em Fortaleza, com detalhes ainda por serem definidos. A ideia é que a data, que teve atos que provocaram a condenação de Jair Bolsonaro (PL) e aliados, vire um marco na defesa das instituições democráticas do País.

Pressa

Indefinição em torno do comando da federação União Brasil-Progressistas no Ceará começa a "angustiar" integrantes dos partidos no Ceará. Segundo filiados, pleito é de que a questão se resolva antes da janela partidária.

Constrangido

Na análise de políticos, a demora por definição acaba aumentando o constrangimento ao qual será exposto o lado derrotado da disputa, obrigando políticos a "debandarem" a outras siglas de última hora e às vésperas da eleição.

Prisão

O governador Elmano de Freitas (PT) editou, no último dia de 2025, decreto instituindo o Programa de Cumprimento de Mandados de Prisão (Procumpri), que será tocado pela SSPDS e órgãos de segurança vinculados.

Facções

O programa quer ampliar ações estratégicas voltadas ao cumprimento de diligências em endereços de foragidos. Estão no centro do programa mandados de prisão de envolvidos com facções criminosas do Estado.

PRD-SD

Aliado do governo Evandro Leitão (PT), o vereador Michel Lins (PRD), ficará com a presidência da federação PRD-Solidariedade no Ceará. Já a vice ficará com o ex-deputado Vaidon Oliveira (Solidariedade).

Confirmado

A escolha estava definida deste junho do ano passado, quando começaram as negociações nacionais pela federação. A mudança, no entanto, ganhou ares oficiais em dezembro, após deferimento da federação pelo TSE.

Foto: AURÉLIO ALVES Revéllon em Fortaleza, com 10 minutos de queima de fogos

Réveillon 2026 bate recordes

A gestão Evandro Leitão (PT) comemorou forte repercussão nas redes sociais da festa de Réveillon de 2026 da Prefeitura de Fortaleza. Segundo a gestão, o evento deste ano bateu recorde de audiência, superando resultados de todas as edições anteriores.

Transmissão

"Ao todo, a transmissão do Réveillon 2026 registrou mais de 650 mil visualizações. O resultado foi um recorde absoluto", destaca nota da assessoria de imprensa da Prefeitura de Fortaleza enviada à coluna.

Redes sociais

"O aumento foi de mais de 200 mil acessos na comparação com o Réveillon anterior. Em relação ao ano de 2024, o crescimento é ainda mais significativo, de cerca de 530 mil visualizações", destaca ainda.

Machismo



O Réveillon também não foi livre de críticas. Leitores da coluna reclamam, por exemplo, da música "Amiga da Minha Mulher", a primeira tocada por Seu Jorge após a virada do ano, que tem trechos como "se fosse mulher feia, tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração". "Alta carga de machismo", destaca um leitor.