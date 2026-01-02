PT fará atos em Fortaleza e em Brasília de 8 de janeiro

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O Supremo Tribunal Federal (STF) irá promover no próximo dia 8 de janeiro, em Brasília, evento para relembrar atos golpistas ocorridos há três anos, em 8 de janeiro de 2023. Na ocasião, a Corte irá realizar o evento "Democracia Inabalada: 8 de janeiro - Um dia para não esquecer", com direito a exposições e mesas de debate. Paralelamente, o PT Nacional também estuda reforçar o caráter simbólico da data, convocando manifestações de defesa da democracia em todo o País. Segundo o deputado José Guimarães (PT), evento também terá edição local em Fortaleza, com detalhes ainda por serem definidos. A ideia é que a data, que teve atos que provocaram a condenação de Jair Bolsonaro (PL) e aliados, vire um marco na defesa das instituições democráticas do País.
Indefinição em torno do comando da federação União Brasil-Progressistas no Ceará começa a "angustiar" integrantes dos partidos no Ceará. Segundo filiados, pleito é de que a questão se resolva antes da janela partidária.
Leia mais
Na análise de políticos, a demora por definição acaba aumentando o constrangimento ao qual será exposto o lado derrotado da disputa, obrigando políticos a "debandarem" a outras siglas de última hora e às vésperas da eleição.
O governador Elmano de Freitas (PT) editou, no último dia de 2025, decreto instituindo o Programa de Cumprimento de Mandados de Prisão (Procumpri), que será tocado pela SSPDS e órgãos de segurança vinculados.
O programa quer ampliar ações estratégicas voltadas ao cumprimento de diligências em endereços de foragidos. Estão no centro do programa mandados de prisão de envolvidos com facções criminosas do Estado.
Aliado do governo Evandro Leitão (PT), o vereador Michel Lins (PRD), ficará com a presidência da federação PRD-Solidariedade no Ceará. Já a vice ficará com o ex-deputado Vaidon Oliveira (Solidariedade).
A escolha estava definida deste junho do ano passado, quando começaram as negociações nacionais pela federação. A mudança, no entanto, ganhou ares oficiais em dezembro, após deferimento da federação pelo TSE.
A gestão Evandro Leitão (PT) comemorou forte repercussão nas redes sociais da festa de Réveillon de 2026 da Prefeitura de Fortaleza. Segundo a gestão, o evento deste ano bateu recorde de audiência, superando resultados de todas as edições anteriores.
"Ao todo, a transmissão do Réveillon 2026 registrou mais de 650 mil visualizações. O resultado foi um recorde absoluto", destaca nota da assessoria de imprensa da Prefeitura de Fortaleza enviada à coluna.
"O aumento foi de mais de 200 mil acessos na comparação com o Réveillon anterior. Em relação ao ano de 2024, o crescimento é ainda mais significativo, de cerca de 530 mil visualizações", destaca ainda.
O Réveillon também não foi livre de críticas. Leitores da coluna reclamam, por exemplo, da música "Amiga da Minha Mulher", a primeira tocada por Seu Jorge após a virada do ano, que tem trechos como "se fosse mulher feia, tava tudo certo, mulher bonita mexe com meu coração". "Alta carga de machismo", destaca um leitor.
Política é imprevisível, mas um texto sobre política que conta o que você precisa saber, não. Acesse minha página e clique no sino para receber notificações.