Ivo alimenta "sonho" de racha entre Elmano e irmãos Ferreira Gomes

Foto: JÚLIO CAESAR ￼IVO GOMES, prefeito de Sobral

De volta aos holofotes estaduais, o ex-prefeito de Sobral, Ivo Gomes (PSB), fez fortes declarações nesta terça-feira, 6, sobre o cenário eleitoral do Ceará para 2026. Afirmando ter "compromisso zero" com a reeleição de Elmano de Freitas (PT), Ivo disse ainda que faria campanha para Ciro Gomes (PSDB) caso o irmão concorra a governador do Ceará. "Não tenho nenhum compromisso, zero compromisso, nem de votar. Está desfeito qualquer tipo de compromisso que a gente tinha", disse Ivo, sendo questionado logo depois se faria campanha para Ciro. "Claro que faria, lógico que faria. O Ciro seria o melhor presidente que o Brasil teria, avalie o melhor governador do Ceará", respondeu o caçula Ferreira Gomes, em entrevista à rádio Coqueiros FM, de Sobral.

Berço político

Na fala, Ivo criticou a aproximação entre Elmano e o grupo de seu sucessor em Sobral, Oscar Rodrigues (União), com quem trava intensa batalha há vários anos. "Por que vou estar com uma pessoa que por mim não tem consideração?"

Sujou

"Que se alia a pessoas que só querem o meu mal? Não só querem, tentaram, como tentam diariamente me destruir. Para que vou estar ligado com pessoas que estão alinhadas com outro que é fascista?", questiona ainda.

Leia mais Ivo Gomes e as articulações do Abolição Sobre o assunto Ivo Gomes e as articulações do Abolição

Centelha

Entre a oposição, a fala alimentou a esperança de uma ampliação no "racha" dos irmãos Gomes com o bloco governista. Hoje, Cid apoia reeleição de Elmano e os outros dois irmãos, Lia e Lúcio, ocupam cargos em gestões do PT.

E incêndio

Deputada estadual, Lia é secretária das Mulheres do Estado. Já Lúcio é diretor da Docas do Ceará, do Governo Federal. A oposição, no entanto, "aposta" que outros irmãos seguiriam Ciro no caso de uma candidatura do primogênito.

Leia mais Ivo chama Chagas de "Rasputin do governo" após secretário criticar Ciro Sobre o assunto Ivo chama Chagas de "Rasputin do governo" após secretário criticar Ciro

Agora é lei

O prefeito Evandro Leitão (PT) sancionou lei que garante a guardas municipais e a agentes de segurança institucional e de defesa civil o direito a passe livre em transportes coletivos de Fortaleza. Direito já está em vigor.

Passe livre

Com a sanção da nova lei, o direito do acesso gratuito a coletivos é válido ainda que o agente esteja vestido à paisana e fora do horário de serviço, sendo condicionado apenas à apresentação da identidade funcional.

Foto: Barbara Moira - 3/3/2021 Vereador PP Cell

PDT avança no caso PP Cell

O Conselho de Ética do PDT de Fortaleza se reunirá ainda nesta semana para votar parecer sobre caso envolvendo a expulsão do vereador PP Cell (PDT) dos quadros do partido. Ação foi movida no final do ano passado pelo vereador Adail Júnior (PDT).

Rito pedetista

Caso aprovado parecer pela expulsão do vereador, o caso será encaminhado à presidência local da sigla, que pode optar pelo arquivamento do caso ou pela convocação do Diretório Municipal para fechar questão pela expulsão.

"Infiel"

PP Cell já está hoje de "malas prontas" para se filiar ao PL, por onde deve disputar cargo de deputado na eleição deste ano. O próprio PDT, no entanto, vive hoje clima "paz e amor" e não deve questionar o mandato na Justiça.

Mulheres de terreiro

O Instituto Carta Magna de Umbanda e o Setorial de Terreiro do Psol realizam nesta sexta-feira, 9, reunião com mulheres de terreiro em preparação para a participação do segmento em atos do 8 de março, Dia Internacional da Mulher. /// Encontro na Casa Marielle Franco, na r. Waldery Uchôa, 260, no Benfica.



