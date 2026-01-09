Camilo no Ministério da Justiça é "especulação", dizem petistas

Foto: FCO FONTENELE FORTALEZA, CE, BR - 03.11.25 Governador Elmano de Freitas, prefeito Evandro Leitão, Camilo Santana e Jader Filho, Ministro das Cidades participam da assinatura para construção do Conjunto Habitacional Luiz Gonzaga 2 no Jangurussu (Fco Fontenele/O POVO)

O nome do ministro Camilo Santana (PT) para o Ministério da Justiça e Segurança Pública passou a ser mencionado após pedido de demissão do atual comandante da pasta, Ricardo Lewandowski, apresentado na última quinta-feira, 8. A tese, no entanto, foi taxada como “especulação” por parte dos petistas locais, incluindo o líder do governo Lula, deputado José Guimarães (PT).

“Tudo é especulação. Ontem estivemos com Lula, ele não falou nada. Evidente que o Camilo está pronto para qualquer missão, mas é especulação, não tem nada, nem teve convite, nem nada não”, garante o deputado em diálogo com a Vertical, nesta sexta-feira, 9.



Guimarães menciona que, apesar de não existir convite, o ministro Camilo tem o apoio para qualquer posto no futuro. “Eu apoio ele para continuar na Educação, ir para Justiça e para a Casa civil também (...) Ele esteve com o Lula, mas não trataram disso não”, complementa.

Apesar de surgir entre as possíveis indicações, deputado federal e correligionário de Camilo, José Airton (PT) também argumenta sobre a suposição em torno da pasta. “Isso é muita especulação. Não tem nada de objetivo, não. Até porque tem vários outros nomes mais identificados nesta área do que o Camilo”, diz deputado.

O parlamentar, no entanto, ressaltou o preparo do ministro pelo histórico com a Segurança do Estado. “Ele é um quadro muito preparado, tem experiência como gestor na área de segurança, pelo fato de ter sido governador, acompanhou de perto os problemas”, continua tese.



Camilo nas eleições de 2026

Ainda sem confirmação sobre a possibilidade de migrar para a Segurança Nacional, a mudança poderia interferir no papel do ministro nas eleições cearenses. Camilo deve apoiar o governador Elmano de Freitas (PT) para reeleição e também é citado como candidato ao posto por pesquisas eleitorais, mas cenário seria barrado com sua permanência em algum dos ministérios no período.

O deputado petista Zé Airton, por sua vez, afirma que a reeleição de Elmano com apoio de Camilo já é consensual no PT. “É decidido que Elmano vá para a reeleição, sim. É um nome consagrado e as pessoas ficam fazendo essa especulação (Camilo candidato ao governo) por causa de algumas pesquisas que aparecem, mas lembre-se que Elmano saiu de 13% e ganhou a eleição de primeiro turno”, destaca.

Ligado ao Campo Democrático do PT, ala liderada pelo deputado federal José Guimarães, o deputado De Assis Diniz também comenta o potencial eleitoral do petista no Ceará e não descarta maior visibilidade com o comando do Ministério da Justiça.

“Camilo tem um potencial eleitoral extraordinário, é a maior liderança do Estado, é o quadro que coordena, dirige, tem a grande referência com uma avaliação positivíssima em todos os municípios, todos levantamentos quando coloca o nome do Camilo, é de 68 a 75%, ou seja, é um grande quadro e um potencial eleitoral extraordinário (...) Essa referência ajuda”.

“Ele permanecendo, período eleitoral é período eleitoral, mesmo que você esteja com agenda oficial dentro de um ministério”, continua.

por Camila Maia - Especial para O POVO