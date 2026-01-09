Camilo no Ministério da Justiça é "especulação", dizem petistas

Vertical é a coluna de notas e informações exclusivas do O POVO sobre Política, Economia e Cidades. É editada pelo jornalista Carlos Mazza
O nome do ministro Camilo Santana (PT) para o Ministério da Justiça e Segurança Pública passou a ser mencionado após pedido de demissão do atual comandante da pasta, Ricardo Lewandowski, apresentado na última quinta-feira, 8. A tese, no entanto, foi taxada como “especulação” por parte dos petistas locais, incluindo o líder do governo Lula, deputado José Guimarães (PT).
“Tudo é especulação. Ontem estivemos com Lula, ele não falou nada. Evidente que o Camilo está pronto para qualquer missão, mas é especulação, não tem nada, nem teve convite, nem nada não”, garante o deputado em diálogo com a Vertical, nesta sexta-feira, 9.
Guimarães menciona que, apesar de não existir convite, o ministro Camilo tem o apoio para qualquer posto no futuro. “Eu apoio ele para continuar na Educação, ir para Justiça e para a Casa civil também (...) Ele esteve com o Lula, mas não trataram disso não”, complementa.
Apesar de surgir entre as possíveis indicações, deputado federal e correligionário de Camilo, José Airton (PT) também argumenta sobre a suposição em torno da pasta. “Isso é muita especulação. Não tem nada de objetivo, não. Até porque tem vários outros nomes mais identificados nesta área do que o Camilo”, diz deputado.
O parlamentar, no entanto, ressaltou o preparo do ministro pelo histórico com a Segurança do Estado. “Ele é um quadro muito preparado, tem experiência como gestor na área de segurança, pelo fato de ter sido governador, acompanhou de perto os problemas”, continua tese.
Ainda sem confirmação sobre a possibilidade de migrar para a Segurança Nacional, a mudança poderia interferir no papel do ministro nas eleições cearenses. Camilo deve apoiar o governador Elmano de Freitas (PT) para reeleição e também é citado como candidato ao posto por pesquisas eleitorais, mas cenário seria barrado com sua permanência em algum dos ministérios no período.
O deputado petista Zé Airton, por sua vez, afirma que a reeleição de Elmano com apoio de Camilo já é consensual no PT. “É decidido que Elmano vá para a reeleição, sim. É um nome consagrado e as pessoas ficam fazendo essa especulação (Camilo candidato ao governo) por causa de algumas pesquisas que aparecem, mas lembre-se que Elmano saiu de 13% e ganhou a eleição de primeiro turno”, destaca.
Ligado ao Campo Democrático do PT, ala liderada pelo deputado federal José Guimarães, o deputado De Assis Diniz também comenta o potencial eleitoral do petista no Ceará e não descarta maior visibilidade com o comando do Ministério da Justiça.
“Camilo tem um potencial eleitoral extraordinário, é a maior liderança do Estado, é o quadro que coordena, dirige, tem a grande referência com uma avaliação positivíssima em todos os municípios, todos levantamentos quando coloca o nome do Camilo, é de 68 a 75%, ou seja, é um grande quadro e um potencial eleitoral extraordinário (...) Essa referência ajuda”.
“Ele permanecendo, período eleitoral é período eleitoral, mesmo que você esteja com agenda oficial dentro de um ministério”, continua.
por Camila Maia - Especial para O POVO
