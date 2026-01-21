Capitão Wagner diz que migração de deputados fortalece União e PSDB

Foto: DANIEL GALBER/ESPECIAL PARA O POVO FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL- 16.01.2026:. Estiveram presentes deputados estaduais: Felipe Mota, Queiroz Filho, Cláudio Pinho, Heitor Ferrer, Lucinildo Frota, Sargento Reginauro Roberto Cláudio - ex-prefeito de Fortaleza, Capitão Wagner - Presidente do União Brasil, Danilo Forte - Deputado Federal, Ciro Gomes - Presidente do PSDB do Ceará.. Ciro reaparece e se reúne com deputados. (Daniel Galber/Especial para O POVO)

O presidente estadual do União Brasil, Capitão Wagner, minimizou a estratégia de migração dos deputados estaduais do União ao PSDB e descartou que esse movimento cause enfraquecimento da legenda na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece). Segundo o dirigente, a mudança foca no crescimento de ambos os partidos.

Noticiado pelo colunista do O POVO Guilherme Gonsalves, deputados federais e pré-candidatos aliados deverão concorrer pela federação União Progressista, enquanto os estaduais seguirão rumo ao PSDB, do ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes.

Wagner pontua que a estratégia “pode ser adotada”, mas dependerá da quantidade de nomes que procurarem as agremiações para lançamento de candidatura. No caso de alta demanda de candidatos, PSDB e União teriam chapas individuais ao nível federal e estadual.

“Podemos lançar somente 23 para federais e 47 para estaduais. Se a procura for dentro do número, a estratégia é essa: todos os federais (fiquem) no União e todos os estaduais no PSDB”, destaca Wagner à Vertical, nesta quarta-feira, 21. “Mas estou vendo que muita gente está procurando e pode ser que precisemos montar duas chapas, uma em cada partido”, acrescenta.

O ex-deputado também reiterou que isso não ocorre devido a indefinições na federação entre União Brasil e Progressistas, que, segundo ele, segue com postura de oposição ao governo Elmano de Freitas (PT).

Líder do União Brasil na Alece, deputado Sargento Reginauro fortaleceu a tese como forma de os partidos terem “mais segurança na eleição”, concentrando-se no “cálculo partidário”.

“Os dois partidos estarão juntos na chapa majoritária, União Progressista e PSDB, então, é indiferente estar em um ou em outro. Dentro desse ponto de vista, estaremos todos compondo o bloco com a majoritária já dita pelo próprio Ciro, que terá ele, Roberto Cláudio, Capitão Wagner”, argumenta.

O deputado não confirma a mudança em detrimento das indefinições no comando da União Progressista, mas fala da atratividade do PSDB caso Ciro Gomes saia como candidato ao governo do Ceará.

“(Com) Ciro candidato, se tudo se confirmar, acreditamos que acaba se tornando atraente, mas o União Brasil tem uma excelente estrutura, é um partido, hoje, com um dos melhores fundos partidários”, avalia.

Camila Maia, especial para O POVO