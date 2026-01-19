PSDB cresce na preferência de ciristas

Foto: Samuel Setubal/O POVO Deputado estadual Felipe Mota (União)

.

Deputados que não discutem outra opção em 2026 além de apoiar a pré-candidatura de Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará já cogitam migrar em massa ao PSDB. O partido, que estava "sumido" no Estado antes da filiação de Ciro, voltou a ser atraente com a indefinição em torno dos rumos do União Brasil para a disputa local.

A tese foi revelada nesta segunda-feira, 19, pelo deputado Felipe Mota (União), que confirmou tendência de migração para o PSDB em entrevista à Rádio Poty, de Crateús. Segundo outros parlamentares, aliados de Ciro no União Brasil e no PDT também devem seguir linha semelhante. Com isso, o PSDB, que hoje conta apenas com a deputada Emília Pessoa (PSDB) na Alece, pode voltar a ter bancada com até oito nomes no Legislativo.

Leia mais Chapa no Ceará com Ciro Gomes, Capitão Wagner e Roberto Cláudio | Jogo Político #495 Sobre o assunto Chapa no Ceará com Ciro Gomes, Capitão Wagner e Roberto Cláudio | Jogo Político #495

Time grande

Apoiam a candidatura de Ciro os pedetistas Antônio Henrique, Cláudio Pinho, Lucinildo Filho e Queiroz Filho. Já no União, apoiam o tucano, além de Felipe Mota, os deputados Heitor Férrer e Sargento Reginauro.

Em curso

A migração, no entanto, ainda depende tanto de negociações em curso com o PL quanto dentro do próprio União Brasil. Já há entendimento, no entanto, de que a indefinição no atual partido se tornou incômoda para o grupo.

Sinais...

De um jeito ou de outro, o anúncio de Felipe Mota acabou "empolgando" parlamentares da base governista do Ceará, que viram o movimento como garantia a mais de que o União deve apoiar reeleição de Elmano em 2026.

Sob pressão

Ex-presidente do PSDB Ceará e atual prefeito de Massapê, Ozires Pontes (PSDB) rebateu nas redes críticas que vem recebendo sobre apoio dele a candidatos da base do governador Elmano de Freitas (PT).

"Gratidão"

O prefeito destaca que a decisão vai além do partidarismo e decorre de "gratidão" ao deputado federal AJ Albuquerque (PP) e pelo deputado estadual Romeu Aldigueri (PSB), que o apoiaram na eleição de 2024 em Massapê.

Opositor

Mesmo declarando voto aos deputados governistas do PP e PSB, o tucano se mantém hoje como um dos principais entusiastas da pré-candidatura do ex-ministro Ciro Gomes (PSDB) ao Governo do Ceará.

Foto: Mario Agra / Câmara dos Deputados Moses Rodrigues

Moses nega disputar Senado

O deputado federal Moses Rodrigues (União) contrariou boatos e descartou a possibilidade de concorrer ao Senado na eleição deste ano. Em coletiva, na sexta-feira, 16, Moses garantiu que seu objetivo será a reeleição na Câmara dos Deputados.

Sem enrolar

"Essa situação tem que ficar muito clara. Eu sou pré-candidato à reeleição de deputado federal. Eu não sou pré-candidato ao cargo de senador", disse Moses, que vinha sendo citado como possível nome governista na disputa.

Fechado

O deputado destaca, no entanto, que segue apoiando a reeleição de Elmano de Freitas (PT). Segundo ele, o apoio pode acontecer ainda que ele não concorra à eleição e apoie outro nome para a vaga no Legislativo.

DPU



A defensora pública cearense Tarcijany Linhares Aguiar Machado pode ser escolhida para chefiar a Defensoria Pública da União (DPU). /// Com apoio do líder do governo Lula na Câmara, José Guimarães (PT-CE), e do ministro Camilo Santana (PT), ela está entre nomes mais votados da lista tríplice para a categoria.