A disputa pela vaga de vice de Elmano

A provável saída de Jade Romero (MDB) da vice na chapa de Elmano de Freitas (PT) pela reeleição abre uma nova frente de tensões na base governista. Há muitos interessados na vaga, entre os quais o PSB de Cid Gomes, que ainda prioriza emplacar um nome no Senado, e o PSD de Domingos Filho, cuja filha (Gabriella Aguiar) já ocupa a mesma posição na Prefeitura de Fortaleza. Como se sabe, a escolha do companheiro de chapa do titular, seja Elmano ou Camilo Santana (PT), depende não somente das costuras partidárias, mas dos cálculos que o bloco aliancista faz para o pós-2026 na hipótese de vitória. Se o atual mandatário efetivamente for postulante, o vice terá de sucedê-lo quando o petista tiver de se desincompatibilizar – isso se pretender concorrer a cargo.

Camilo

Se o candidato ao Abolição for Camilo, no entanto, o perfil pode se alterar, com chances de a vice representar a consolidação do pacto entre o ministro da Educação e Cid – que já sinalizou ter compromisso apenas com Elmano.

Sem nome

Por ora, sem que exista definição sequer sobre quem seria o cabeça da chapa aliada, a única certeza entre governistas é de que os movimentos do petismo não podem fortalecer excessivamente nem Domingos nem os Ferreira Gomes.

E Jade?

Hoje na vice, a ainda emedebista tem um desafio pela frente: está praticamente rompida com o deputado federal Eunício Oliveira, não controla a máquina partidária e não tem apoios declarados de prefeitos e vereadores.

Tarefa

Para se viabilizar como vice novamente, Jade teria de se firmar em alguma força da base, mas qual? Esse partido não poderia ser nem PT, nem PSB ou PSD, uma vez que cada um dos três já dispõe dos seus nomes para ofertar ao arco.

Fogo amigo

Ainda sobre o imbróglio: causaram mal-estar no MDB as falas da vice-governadora sobre sua situação na sigla. Ao "Jogo Político", Jade admitiu que não se sente como prioridade na agremiação, que prefere eleger senador.

Tensão

À coluna, lideranças da legenda no Ceará rebateram: "Ela foi duas vezes secretária e vice-governadora. E não foi prioridade do partido?". Internamente, o clima para a sua permanência no MDB não é nada bom, acrescentaram.

Foto: Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Presidente Lula

Lula entra em campo

O presidente Lula estaria empenhado em atrair o União Brasil e o PP para o lado governista da força. Para tanto, faria concessões a Ciro Nogueira (PP), que quer a reeleição para o Senado, e a Antonio Rueda, que sonha em ampliar a estrutura do UB na Câmara.

Acordão

Segundo interlocutores, o acerto incluiria uma composição em ao menos oito estados, entre os quais o Ceará, onde a federação União/PP é alvo de um cabo de guerra entre Camilo e a oposição sob liderança de Ciro Gomes (PSDB).

Nada certo

Como já sabido, entre os termos da negociação estaria a candidatura do deputado Moses Rodrigues ao Senado pelo UB, escanteando os Ferreira Gomes em Sobral. Em tese, trata-se de plano infalível – mas só em tese mesmo.

Nova rodada

O grupo da deputada federal Fernanda Pessoa (União Brasil) tem nova conversa com Antonio Rueda em Brasília na semana que vem. A intenção é convencê-lo a ceder o comando da federação no Ceará às forças de situação, embora o dirigente já tenha acenado para a oposição a Elmano de Freitas.