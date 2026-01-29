Ao menos 12 secretários de Elmano devem deixar as pastas até abril

Foto: FERNANDA BARROS Elmano deve reformular equipe a partir de abril deste ano

Pelo menos 12 titulares de secretarias que compõem o Governo do Estado devem deixar os postos entre março e abril deste ano. O prazo é solicitado pela Justiça Eleitoral para aqueles que desejem disputar no pleito de 2026.

Entre os cotados para desincompatibilização estão Jade Romero (vice-governadora e secretária da Proteção Social), Chagas Vieira (Casa Civil), Luísa Cela (Cultura), Domingos Filho (Desenvolvimento Econômico) e outros nomes.

VEJA NO OP+ | A disputa pela vaga de vice de Elmano

Vice de Elmano de Freitas (PT), Jade Romero (MDB) manifestou o interesse em permanecer no cargo majoritário, mas não descartou a possibilidade de concorrer a vagas proporcionais. Em entrevista ao Jogo Político, do O POVO, Jade também falou em migrar do MDB para dar continuidade ao projeto na vice-governadoria.

“Eu não descarto essa possibilidade (sobre migrar de partido) porque, quando o partido sinaliza que a prioridade não sou eu, eu também devo entender o recado e saber que tenho que pensar qual será a minha prioridade: se é permanecer na chapa, talvez sim por outro partido”, avaliou na sexta-feira, 23.

Secretário da Casa Civil, Chagas Vieira também buscará a desincompatibilização, contudo, seu destino eleitoral e partidário ainda não está definido. Ele consta entre os cotados para o Senado Federal pela base governista e possível vice-governador de Elmano.

“Depois a gente começa realmente a definir uma eventual candidatura e a que cargo. Isso vamos discutir com Camilo (Santana – ministro da Educação) e com os partidos aliados, para a gente realmente definir uma possível candidatura”, frisou o chefe da Casa Civil em entrevista à Vertical, nesta quinta-feira, 29.

Chagas não é filiado a nenhum partido, tendo recebido convites para integrar pelo menos seis siglas. O secretário afirmou já ter sido convidado diretamente pelo PT, PDT, MDB, PCdoB, PSB e União Brasil.

Parte do secretariado com mandato no Legislativo deve tentar reeleição e, por isso, deixar as respectivas pastas até abril. Eduardo Bismarck (Turismo), Zezinho Albuquerque (Cidades), Lia Gomes (Mulheres), Moisés Braz (Des. Agrário), Oriel Nunes (Pesca e Aquicultura) e Erich Douglas (Proteção Animal) podem se desincompatibilizar focando na reeleição.

Fernando Santana, deputado estadual licenciado para comandar a Secretaria de Recursos Hídricos, também deve sair do cargo com o objetivo de chegar ao Congresso Nacional. Em setembro de 2025, Fernando confirmou em entrevista à coluna a “predisposição” em concorrer como deputado federal.

“Há uma predisposição minha de colocar o meu nome para a pré-candidatura a deputado federal, mas ouvindo muito o meu líder, que é o ministro Camilo Santana, ouvindo aquele que nos lidera aqui no Estado do Ceará, que é o governador Elmano (de Freitas). No momento oportuno nós vamos tomar essa decisão”, disse.

Os secretários Domingos Filho (SDE), Adelita Monteiro (Juventude) e Vladyson Viana (Trabalho) ainda aparecem entre titulares com perspectiva eleitoral e possibilidade de deixar a gestão dentro do prazo legal exigido para uma eventual candidatura.

Camila Maia, especial para O POVO