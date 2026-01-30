Disputa pelo Governo ganha mais um nome

Foto: Reprodução/YouTube/O POVO Renan Santos em entrevista ao O POVO News

A corrida pelo Governo do Estado em 2026 deve ganhar mais um nome. Recém-criado, o Missão projeta lançar candidatura ao Executivo cearense. Caso confirmado, o postulante vai se somar ao atual mandatário Elmano de Freitas (PT), que concorre à reeleição; ao senador Eduardo Girão (Novo), também pré-candidato ao Abolição; e ao professor Jarir Pereira, do Psol. Além do quarteto, pode entrar no jogo o ex-presidenciável Ciro Gomes, agora filiado ao PSDB. Cotado para brigar pelo Planalto neste ano, Renan Santos, ex-MBL e dirigente do Missão, declarou, durante entrevista ao jornalista Marcos Tardin, no O POVO News, que a tendência é de que a legenda tenha palanque próprio no Estado, especialmente pela centralidade do Nordeste no tabuleiro eleitoral.

De mala...

A Câmara de Vereadores de Fortaleza anuncia hoje mudança de endereço, com saída da rua Dr. Thompson Bulcão, no bairro Luciano Cavalcante, para o entorno do Passeio Público, numa área histórica do Centro da Capital.

... e cuia

Trata-se de medida simpática e que valoriza a região - desde que o gasto previsto para a acomodação do parlamento não signifique custo exorbitante para o contribuinte, sobretudo sem justificativa substantiva.

Leia mais Câmara de Vereadores terá nova sede, no Centro Sobre o assunto Câmara de Vereadores terá nova sede, no Centro

História

Às voltas com esse desejo de se aproximar "ainda mais da alma do povo", como é comum entre legisladores ciosos de seu compromisso, há anos os vereadores acalentam o sonho de mudar de casa, despachando no coração da cidade.

Meio cheio

A se crer nas intenções dos discursos, o lado bom é que o movimento pode reavivar o processo de ocupação do Centro, sempre prometido e adiado. Para tanto, a presença de equipamentos da administração tem função importante.

De volta...

Assembleia Legislativa e Câmara Municipal retomam os trabalhos nesta segunda-feira, 2 de fevereiro, em meio ao clima de campanha antecipada. Nas tribunas, o assunto predominante é disputa eleitoral e formação de chapa.

... ao batente

O governador Elmano e o prefeito Evandro Leitão, ambos petistas, abrem o ano legislativo sob expectativa dos contornos de um pleito que começa a se definir a partir de março, com a desincompatibilização dos quadros.

Leia mais Alece e Câmara de volta ao jogo Sobre o assunto Alece e Câmara de volta ao jogo

Fortaleza melhora nota

A gestão de Evandro conseguiu recuperar a Capacidade de Pagamento (Capag) de Fortaleza, cuja nota passou de C (o rebaixamento se deu no governo Sarto) para B , conforme o Tesouro. Isso significa cenário favorável para tomada de empréstimos.

Pires na mão

O rebaixamento da nota havia sido estabelecido ainda no início do novo governo de Evandro, em janeiro de 2025, quando o Tesouro avaliou as contas do último ano de administração de Sarto, reduzindo a Capag de B para C.

Reunião

"Com muita disciplina, transformamos essa dificuldade em desafio e, graças ao apoio de todos os nossos gestores, pudemos fazer uma gestão com entregas e investimentos", disse o prefeito em reunião com o secretariado.

Contenção de gastos

A dúvida agora é se o prefeito Evandro deve manter a determinação de corte de 20% dos salários do primeiro escalão da gestão, entre os quais o seu mesmo, além da suspensão de contratos e outras medidas anunciadas naquele pacote de reajuste financeiro com o qual abriu o governo.



