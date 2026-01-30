Alece e Câmara de volta ao jogo

Foto: FÁBIO LIMA Governador Elmano de Freitas e prefeito Evandro Leitão

Após o recesso, a Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) e Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) estarão de volta para os trabalhos em 2026. Data e hora iguais, ambas na próxima segunda-feira, 2, às 9h. O governador Elmano de Freitas (PT) e o prefeito Evandro Leitão (PT) estarão presentes e farão as leituras das mensagens destacando ações e projetando 2026.

Como escrevi em uma coluna ainda em 2025, Elmano e Evandro estão em situações diferentes nos legislativos. Enquanto o governador está no seu último ano de mandato e vai encarar uma eleição em outubro contra uma oposição buscando união, o prefeito começa apenas o segundo ano da gestão, embora o primeiro tenha sido agitado com votações importantes, a exemplo de empréstimos bilionários para custear projetos a partir de 2026.

Contenham os ânimos

Por se tratar de um ano eleitoral, a promessa e perspectiva de debates acalorados. Os deputados estaduais buscarão reeleição para a Alece e alguns tentarão conquistar uma vaga de deputado federal, a exemplo do presidente Romeu Aldigueri (PSB).

Na Câmara, mais de dez vereadores, sendo a grande maioria da oposição, concorrerão ou a deputado estadual ou federal, Priscila Costa busca Senado. Portanto, se em 2025 já utilizaram a tribuna e redes sociais para se alavancaram politicamente, neste ano deve escalonar mais.

Oposição é anti-Camilo, diz Jade

A vice-governadora e secretária da Proteção Social do Governo do Ceará, Jade Romero (MDB) criticou a aliança da oposição. Ela apontou a falta de projetos e que se movém em um projeto contrário ao ministro Camilo Santana (PT).

"É um projeto de poder. Quer dizer que é o anti-Camilo? Quer dizer que o projeto da oposição no nosso Estado é ser contra uma liderança? E o que é que tem de proposição?", questionou no programa Jogo Político.

O inimigo do meu inimigo

Jade afirmou ainda que o ódio de Ciro Gomes (PSDB) a Camilo é o mesmo que antes esbravejava contra Capitão Wagner (União), hoje aliado.

"Além de ser uma grande incoerência, mostra que essa união que há entre eles é uma união por poder, por ódio e por poder é aquela frase 'o inimigo do meu inimigo é meu amigo'", disse a vice. Governistas estão resgatando vídeos até 2022 onde o ex-presidenciával ataca o ex-deputado federal.

Romeu pensando alto

O presidente da Alece, Romeu Aldigueri, está em intensa pré-campanha para deputado federal. Nesta semana ele se reuniu com dezenas de lideranças de mais de 20 municípios. Políticos apostam nos bastidores que ele será um dos mais votados.

