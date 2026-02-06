André Fernandes diz ter autonomia total para definir palanque do PL no Ceará

Foto: Samuel Setubal Deputado federal André Fernandes

Em meio à tentativa nacional de garantir candidaturas próprias nos estados, o PL no Ceará segue apenas com o nome do deputado estadual Alcides Fernandes (PL) para o Senado Federal.

Deputado federal e presidente estadual da sigla, André Fernandes afirmou, em diálogo com a Vertical nesta sexta-feira, 6, que possui “autonomia total” para definir os palanques do partido no Estado.

Segundo o dirigente, a decisão sobre os palanques no Ceará foi acertada com o senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro, o presidente nacional do PL, Valdemar Costa Neto, e o secretário-geral da legenda e senador Rogério Marinho.

LEIA NO OP+ | Por que Elmano e Ciro disputam a federação

“Por enquanto, o palanque de Flávio no Ceará será o candidato ao Senado Alcides Fernandes. Foi-me dada autonomia total para definir os palanques do PL no Ceará”, disse André Fernandes ao ser questionado sobre a intenção do partido de lançar uma candidatura “pura” ao Palácio da Abolição.

A ofensiva de Flávio Bolsonaro para que o PL lance nomes próprios aos governos estaduais foi divulgada pela jornalista Vera Magalhães, do O Globo. A estratégia busca garantir que os palanques estaduais apoiem Flávio na corrida nacional, o que pode gerar atritos com alianças já firmadas com candidatos de outras siglas.

No Ceará, parte dos parlamentares do PL defende apoio ao ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB) para o Executivo estadual. Já estiveram em contato com o tucano o casal de deputados Jaziel Pereira e Silvana Oliveira, além do deputado federal Matheus Noronha.

Apesar desse movimento, André Fernandes afirma que as negociações com Ciro “continuam suspensas”, embora não descarte totalmente uma reaproximação. “Isso é assunto para o futuro”, projetou.

Desde dezembro de 2025, o partido rompeu por tempo indeterminado o diálogo oficial com o tucano, após interferências da direção nacional, incluindo a da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) e os filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Camila Maia, especial para O POVO