Com negociações suspensas, deputados do PL devem participar de evento de Ciro

Foto: Reprodução/Instagram @drjaziel Dr. Jaziel (PL), Ciro Gomes (PSDB) e Dra. Silvana (PL)

O casal de deputados cearenses do Partido Liberal (PL), o federal Jaziel Pereira e a estadual Silvana Oliveira, devem integrar a agenda do ex-ministro e ex-governador Ciro Gomes (PSDB) em Juazeiro do Norte, na região do Cariri, no próximo sábado, 7.

A participação ocorre em meio à suspensão das negociações do partido com o ex-presidenciável, em torno da possível candidatura do tucano ao Executivo cearense pelo bloco da oposição.

VEJA NO OP+| Lia Gomes descarta apoiar Ciro por orientação de Cid

Desde dezembro de 2025, o presidente estadual da sigla, deputado federal André Fernandes (PL), definiu o rompimento por tempo indeterminado, após interferência nacional da ex-primeira dama Michelle Bolsonaro (PL) e dos filhos do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no cenário local.

Líder do partido na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), Silvana confirmou a presença, juntamente ao marido Jaziel, na cerimônia de Ciro no Cariri. O casal já esteve em reunião no gabinete do tucano mesmo com a suspensão, projetando um futuro entendimento entre PL e Ciro para a chapa majoritária.

“Eu estarei com o Jaziel, em Juazeiro, ao lado da oposição que deseja virar esse quadro de escravidão ao governo e modelo petista”, disse a parlamentar em diálogo com a coluna.

Cotado para disputar o governo estadual, Ciro recebe a Comenda do Mérito Legislativo pela Câmara Municipal de Juazeiro do Norte na ocasião.

Bancada do PL não participa de Café da Oposição por coincidência

Os deputados do PL não participaram da última edição do Café da Oposição, na Assembleia Legislativa do Ceará, nessa terça-feira, 3. A ausência foi interpretada como estratégica devido às decisões do partido.

À frente da bancada, Silvana argumenta desencontro nas agendas do grupo. “Foi apenas coincidência a falta dos deputados do PL”, garantiu.

A orientação, segundo membros da sigla, é evitar a nacionalização antecipada da disputa no Ceará, contornando atritos nas relações locais.

Camila Maia, especial para O POVO