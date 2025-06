Uma Santa Casa sempre atuante

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA-CE, BRASIL, 09-12-2024: Fachada da Santa Casa da Misericórdia, no Centro da cidade. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Os que fazem a Santa Casa assumem uma missão de vida: a de se dedicar, com afinco, independentemente de dificuldades, a atender da melhor maneira possível àqueles que ali buscam mitigar suas dores.

São vários os exemplos que repercutem no meio da Medicina, como o destaque no Bundle de Controle de Infecção do Trato Genito-urinário, pela sua equipe técnica do Projeto Saúde em Nossas Mãos, em parceria com o Hospital da Beneficência Portuguesa.

Com preocupação também com meio ambiente, a Santa Casa de Fortaleza recebeu certificação da redução da emissão de gases de efeito estufa (GEE), concedido pela Comerc Energia e Sinerconsult.

A atenção superior que é dada a cada paciente, por parte de todo o seu corpo de servidores, rendeu-lhe a Certificação pela Avaliação Nacional das Práticas de Segurança do Paciente, concedido pela Anvisa e Núcleo de Segurança Sanitária,

A demonstração do seu compromisso com a implementação de ações e estratégias para a promoção da segurança e a transfusão segura no Estado do Ceará, foi reconhecida quando da participação no Patient Blood Management (PMB), promovido pelo Hemoce.

Ainda mais, foi oficialmente credenciada no programa Capacita Brasil/C-Jovem, que selecionou 350 empresas em todo o país para receber 1.100 jovens talentos da área de tecnologia. A participação se dá em dois projetos inovadores, voltados para a captação de recursos e melhorias de processos, sempre com foco no cuidado à população.

Para isto, a Santa Casa de Fortaleza zela por continuar sendo uma instituição que se moderniza e se preocupa com a qualificação dos seus profissionais de saúde. Exemplo recente foi a inauguração do Laboratório de Habilidades Clínicas e Cirúrgicas, voltado para aprimorar a formação prática de acadêmicos de medicina, estagiários e residentes médicos, além de seus próprios profissionais, mais uma vez visando a segurança e a qualidade no atendimento aos pacientes.

Assim, ano após ano desses seus 164 anos de existência, a Santa Casa de Fortaleza nunca deixou de inovar e ousar, com pioneirismo, enriquecer a Medicina cearense, da qual é o berço.