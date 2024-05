Atriz que faz Rochelle, de "Todo Mundo Odeia o Chris", é confirmada no Sana 2024

Foto: Instagram / @tichinaarnold Tichina Arnold está confirmada entre as atrações do Sana 2024 - Parte 2, que acontece entre 12 e 14 de julho

Uma das comunidades mais engajadas da série “Todo mundo odeia o Chris”, Fortaleza receberá a presença da atriz Tichina Arnold. Conhecida por interpretar a icônica Rochelle Rock, a americana está confirmada entre as atrações do Sana 2024 - Parte 2. O evento acontece no Centro de Eventos do Ceará entre os dias 12 e 14 de julho.

Figura de destaque entre as mulheres negras na televisão e amada pelo público brasileiro, Tichina estará presente no evento no dia 14 de julho, domingo. A atriz participará de uma palestra especial, proporcionando um encontro próximo com seus fãs.

"Tichina será a primeira mulher negra e afroamericana a participar do evento. Rochelle, a personagem interpretada por ela em 'Todo Mundo Odeia o Chris', é uma mulher forte, icônica e que se conecta com o público de forma única. Além disso, Tichina está em alta nas redes sociais com suas entrevistas em talk shows nos Estados Unidos, o que aumenta ainda mais a expectativa para sua presença no Sana", afirma Daniel Braga, diretor do evento.

Sua vinda para Fortaleza acontece em meio ao boom causado por Vincent Martella, o ator que interpreta Greg na série. Após publicar uma foto vestindo uma camisa com a frase “Sou famoso no Brasil”, o ator ganhou mais de seis milhões de seguidores nas redes sociais além de assinar contratos com diferentes marcas brasileiras.