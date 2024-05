Realidade virtual leva esperança e sorriso no rosto de crianças em abrigos no RS

Foto: BR Metaverso / Reprodução Criança abrigada no Rio Grande do Sul experimenta óculos de realidade virtual

A solidariedade no Rio Grande do Sul vai além da doação de alimentos e materiais. Ela se manifesta também por meio dos afetos. Em uma ação realizada nos abrigos que acolhem as vítimas das inundações, a loja BR Metaverso proporcionou uma experiência única ao transportar crianças e adultos para diversos universos através da realidade virtual. Os resultados foram visíveis nos sorrisos estampados nos rostos daqueles que sobreviveram à maior tragédia da história gaúcha.

Em uma postagem no Instagram, a BR Metaverso (@brmetaverso) relatou ter vivenciado "um dia repleto de sorrisos e esperança". Ao compartilhar um carrossel de imagens mostrando crianças e adultos sorrindo e se divertindo com os óculos de realidade virtual, a empresa recebeu muitos elogios de seguidores, que destacaram a importância dos afetos em um momento tão delicado como este.

O POVO+ entrou em contato com a empresa, que detalhou um pouco mais sobre sua atuação no Rio Grande do Sul. "Nossa iniciativa tem sido focada em proporcionar apoio tanto material quanto emocional às vítimas das recentes inundações. Temos trabalhado intensamente para entregar doações de alimentos, água potável, roupas e cobertores, além de oferecer experiências de realidade virtual como uma forma de alívio e distração para os afetados", informou.

Com equipamentos de última geração, a BR Metaverso afirma que seu projeto visa "oferecer suporte emocional" às vítimas.

Criança brinca com óculos de realidade virtual em abrigo no Rio Grande do Sul

"Entendemos que, em momentos de crise, o conforto e o afeto são tão importantes quanto os recursos materiais. Por meio das experiências de realidade virtual, buscamos proporcionar momentos de alegria e distração, ajudando a aliviar o estresse e a ansiedade das vítimas", declarou.

A empresa completou: "Acreditamos que a realidade virtual pode, sim, ser uma excelente válvula de escape para as vítimas. Ela oferece uma maneira de escapar temporariamente da dura realidade, proporcionando momentos de entretenimento, aprendizado e até mesmo relaxamento. Essa tecnologia pode ajudar a melhorar o bem-estar mental e emocional das pessoas afetadas pela tragédia."

Com uma ação contínua no estado gaúcho, a empresa informa que aceita doações de equipamentos de realidade virtual e outros itens úteis para o projeto. "Também incentivamos o voluntariado, seja ajudando nas ações locais ou oferecendo suporte remoto. Toda ajuda é bem-vinda e faz uma grande diferença para aqueles que estão enfrentando este momento difícil".