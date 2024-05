Cearense se classifica para mundial de futebol virtual na Arábia Saudita

Foto: Fernanda Barros / O POVO João Victor Lopes conseguiu classificação para disputar o Campeonato Mundial de EFootball na Arábia Saudita

.

Um jovem cearense segue fazendo história nos servidores de futebol virtual. Aos 19 anos, João Victor Lopes será o representante do Brasil no Campeonato Mundial de EFootball de 2024. Realizado em Riad, na Arábia Saudita, o torneio colocará em disputa uma premiação de 20 mil dólares – valor superior a R$ 104 mil.

A classificação de João Victor aconteceu após superar adversários brasileiros de alto nível em uma longa seletiva. Com isso, ele será o único do Brasil que estará na disputa a ser realizada no Oriente Médio.

Na mesma seletiva, o cearense conseguiu ainda a vaga para disputar o Campeonato Sul-Americano de EFootball, que acontecerá no Rio de Janeiro.

Nas redes sociais, ele celebrou as conquistas. “Deus me torna mais forte a cada competição. Tudo que eu faço e conquisto é para glória de Deus. Só quero agradecer a quem esteve comigo nos momentos difíceis, vocês fazem parte dessas classificações. Agora é se preparar para representar o meu País da melhor forma”, escreveu.

Conhecido como “The Alpha”, João Victor acumula inúmeros títulos relevantes. Em seu currículo, constam as conquistas do Global Esports Games 2021 (torneio mundial organizado pela Global Esports Federation, em Singapura) e da Copa Internacional de EFootball de 2022. O jogador também já ganhou em um único dia dois títulos de campeão do eBrasileirão, realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Com passagens por clubes como Ceará e Santos, ele já chegou a ser contratado pelo Bayern de Munique, da Alemanha, em 2023. No período, alcançou o top 2 da Europa no EFootball Championship Pro, que é a principal competição da modalidade no Velho Continente.

À coluna, João Victor compartilhou sua emoção por estar mais uma vez prestes a disputar mais um torneio mundial.



“É um sentimento muito bom, muito positivo. É um prazer representar meu País depois que eu voltei da Europa. Então eu espero representar muito bem, estou muito feliz, muito empolgado e ansioso para entrar em campo com a bandeira do Brasil e fazer o meu melhor.”

Ele complementa: “Será a primeira vez que eu disputo esse campeonato que tem a premiação muito alta. Então é o maior campeonato de futebol do mundo.”



O Campeonato Mundial de EFootball ainda não divulgou as datas em que será realizado.