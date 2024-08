Shopping de Fortaleza é o 1º do Brasil a desembarcar no universo do Roblox

Foto: Iguatemi Bosque Fortaleza A cada quinzena, os 20 melhores jogadores serão premiados com descontos e ingressos para cinemas

O cenário do comércio varejista está se transformando rapidamente, com o digital se tornando uma extensão indispensável das experiências físicas. Em uma iniciativa inédita no Brasil, o Iguatemi Bosque Fortaleza decidiu abraçar essa tendência ao entrar no universo do Roblox, uma das plataformas de jogos online mais populares do mundo.

Batizado de "Mundo IGT", o projeto é uma iniciativa pioneira que visa criar uma ponte entre o mundo físico e o digital. Seu objetivo é oferecer a crianças e jovens aventuras únicas, onde a diversão começa no ambiente virtual do Roblox e se estende ao shopping físico.

Na prática, o "Mundo IGT" é um mapa dentro do Roblox que replica de maneira lúdica a arquitetura e os espaços icônicos do Iguatemi Bosque. Desde a fachada até as praças de convivência e claraboias, os jogadores podem explorar o ambiente de uma forma totalmente imersiva. As referências aos eventos temáticos do shopping, como as festividades juninas, adicionam um toque de familiaridade e nostalgia à experiência.

A aventura é composta por mais de 50 fases, as quais os jogadores precisam superar no menor tempo possível. A cada quinzena, os 20 melhores tempos do ranking serão premiados com descontos e ingressos para cinemas, parques e outras atividades oferecidas pelo shopping. Essa mecânica não só incentiva a competitividade saudável, mas também leva os jogadores a vivenciarem momentos reais de diversão no shopping, fortalecendo laços familiares e criando memórias afetivas.

“Queremos proporcionar uma experiência phygital (física e digital) completa, principalmente para a geração alpha (nascidos a partir de 2010). Queremos que jovens e crianças se conectem de maneira lúdica com o Iguatemi, divirtam-se e ainda ganhem prêmios reais, para que possam, de maneira presencial, construir novas memórias afetivas com o shopping”, explica Elirdes Costa, gerente de marketing do Iguatemi Bosque.

Lançado em 2004, o Roblox se tornou uma das maiores plataformas de jogos online do mundo, com mais de 40 milhões de jogos disponíveis e mais de 70 milhões de usuários ativos diariamente. Ao se inserir nesse universo, o Iguatemi Bosque Fortaleza busca não apenas se aproximar do público jovem, bem como criar uma experiência inovadora que une o melhor dos mundos real e virtual.