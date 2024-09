Furia supera NIP e é campeã da Super Copa do Brasil de Rainbow Six

Foto: Super Copa do Brasil de Rainbow Six: Siege / Reprodução Marcado por uma virada impressionante, o título encerrou um período de jejum da Pantera, bem como o primeiro título da atual line-up, formada por jogadores campeões mundiais pela W7M

A Furia conquistou o título da Super Copa do Brasil de Rainbow Six: Siege ao vencer a Ninjas in Pyjamas (NIP) por 3 a 1 na grande final. Marcado por uma virada impressionante, o título encerrou um período de jejum da organização, sendo o primeiro troféu da atual line-up de jogadores pela Pantera, que anteriormente conquistaram o Six Invitational deste ano pela W7M Esports.

A final começou no último sábado, 31, com a NIP levando vantagem ao vencer o mapa Laboratórios Nighthaven com certa tranquilidade. No entanto, a Furia não se deixou abalar e mostrou sua força nos três mapas seguintes: Café Dostoiévski, Fronteira e Clube. Com a vitória por 3 a 1, a equipe garantiu o troféu e a premiação máxima de R$ 55 mil.

A NIP, como vice-campeã, levou para casa R$ 40 mil, enquanto FaZe Clan e Mibr, que terminaram em terceiro e quarto lugares, respectivamente, receberam R$ 35 mil e R$ 30 mil. A competição, que distribuiu um total de R$ 270 mil entre os oito melhores times, consolidou a Furia como uma das principais forças do cenário de Rainbow Six no Brasil.

Além do troféu, o título garantiu à Pantera uma vaga no BR Premier Finals 2024, o torneio que reunirá os principais times do País em dezembro para coroar o grande campeão brasileiro.