Após 5 vices seguidos, paiN vence Keyd e conquista tetra no CBLOL

Foto: Cesar Galeao / CBLOL 2024 Com favoritismo evidente após uma excelente fase de grupos e vitórias nos playoffs, a paiN enfrentou e venceu a Keyd neste sábado, 7 de setembro

A paiN Gaming quebrou uma sequência de cinco vices consecutivos e conquistou o tetracampeonato do CBLOL ao vencer a Vivo Keyd Stars por 3 a 1, em um Ginásio Mineirinho lotado, em Belo Horizonte. A vitória, ocorrida neste sábado, 7 de setembro, garantiu à organização uma vaga no Campeonato Mundial de League of Legends (Worlds), marcando a volta do time à elite global do jogo.

Com favoritismo evidente após uma excelente fase de grupos e vitórias nos playoffs, a paiN enfrentava a Keyd pela quarta vez em uma série melhor de cinco (md5) no ano, tendo vencido todas as anteriores. Essa confiança, somada ao apoio de 11.200 torcedores no ginásio, impulsionou a equipe a abrir o placar na série.

Liderado por Alexandre "TitaN" e Matheus "Dynquedo", o time assumiu o controle do primeiro jogo, mesmo com momentos de reação da Keyd, e finalizou com uma vitória decisiva.

Foto: Cesar Galeao / CBLOL 2024 paiN Gaming e Vivo Keyd Stars se enfrentaram neste sábado, 7, em um Ginásio Mineirinho lotado, em Belo Horizonte

O segundo jogo seguiu equilibrado, com a Keyd ganhando vantagem inicial, mas a paiN virou o jogo ao garantir um barão aos 20 minutos. Daí em diante, a equipe consolidou sua superioridade, conseguindo abater os cinco adversários em uma luta chave e assegurando o segundo barão, o que abriu o caminho para a vitória e colocou o placar em 2 a 0.

No terceiro confronto, a Keyd reagiu com uma excelente atuação de Pedro "Disamis", dominando o controle de mapa e eliminações. Apesar de uma recuperação da paiN no meio do jogo, a Keyd conseguiu resistir à pressão e vencer, diminuindo o placar para 2 a 1.

No fim, a paiN mostrou porque é uma das maiores equipes de League of Legends do Brasil, encerrando a série com a vitória no quarto jogo e selando a conquista do quarto título da história da organização.