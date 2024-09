Workshop une robótica e sustentabilidade para transformar comunidades em Fortaleza

Foto: FCNB / Reprodução Com foco em promover a robótica como ferramenta de transformação, o workshop visa capacitar os participantes a aplicar soluções tecnológicas sustentáveis em suas comunidades

Fortaleza será palco de uma revolução que une inovação tecnológica e responsabilidade ambiental entre 13 e 14 de setembro. A Fundação Cultural Nipônica Brasileira (FCNB), em parceria com o Instituto Robótica Sustentável, realizará o workshop "Tecnologia e sustentabilidade na comunidade", um evento voltado para professores, estudantes de escolas públicas e privadas, além de gestores escolares. O evento é gratuito e acontece na Unifametro, na Jacarecanga.

Com foco em promover a robótica como ferramenta de transformação, o workshop visa capacitar os participantes a aplicar soluções tecnológicas sustentáveis em suas comunidades. Como destaque, está a união entre a robótica e a sustentabilidade, com atividades que ensinam a construção de robôs utilizando materiais recicláveis.

A proposta, patrocinada pelo Sebrae, busca não apenas inserir os participantes no mundo tecnológico, mas também despertar a consciência sobre o impacto ambiental e a importância de práticas sustentáveis. "Estamos em um momento crucial onde a tecnologia deve caminhar lado a lado com a sustentabilidade", afirma André Cardoso, representante do Instituto Robótica Sustentável. Segundo ele, o workshop visa formar "agentes de transformação", capazes de levar esses conceitos para suas escolas e comunidades.

O evento contará com palestras sobre robótica sustentável e oficinas práticas, permitindo que os participantes coloquem a mão na massa, literalmente. A construção de robôs com materiais acessíveis, como plástico e metal reciclados, exemplifica o potencial da robótica para além da tecnologia convencional, ampliando seu papel no desenvolvimento comunitário e ambiental.

Com vagas limitadas a 30 participantes, as inscrições já estão abertas e podem ser feitas nos perfis da FCNB e do Instituto Robótica Sustentável no Instagram. O workshop será realizado na Unifametro, e sua programação vai das 8h às 17h, em ambos os dias.

Para além das oficinas e palestras, o evento também representa o primeiro passo de uma iniciativa maior do Departamento de Tecnologia e Sustentabilidade da FCNB, que visa levar o impacto positivo da robótica para dentro das comunidades cearenses, promovendo não só o aprendizado técnico, como também a conscientização ambiental.

Serviço

Workshop "Tecnologia e sustentabilidade na comunidade"

Data: 13 e 14 de setembro

Horário: 8h às 17h

Local: Unifametro, Rua Carneiro da Cunha, 180, Jacarecanga

Público-alvo: Professores, alunos e gestores de escolas públicas e particulares

Inscrições gratuitas