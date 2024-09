Prêmio eSports Brasil abre votação para público indicar concorrentes

Foto: Pedro Pini/Prêmio eSports Brasil Maior premiação de esportes eletrônicos da América Latina contará com votação aberta até 22 de setembro; evento acontece em dezembro, em São Paulo

Os fãs de esportes eletrônicos já podem participar da votação dos indicados ao Prêmio eSports Brasil (PeB) 2024, considerado a maior premiação da categoria na América Latina. O evento, que acontecerá no Memorial da América Latina, em São Paulo, no dia 12 de dezembro, já abriu a primeira etapa de votação, onde o público poderá escolher suas personalidades favoritas entre as 20 categorias semipopulares, além de duas categorias populares com votação aberta até 22 de setembro.

Nessa fase inicial, o público poderá indicar nomes diretamente pelo site oficial, e após esse período, o PeB fará a curadoria da lista, selecionando oito nomes para cada categoria. Esses indicados seguirão para uma nova votação aberta ao público e ao Superjúri, que definirá os finalistas.

O Superjúri 2024, composto por 68 especialistas do cenário gamer, como técnicos, streamers, comentaristas e jornalistas, será responsável por avaliar as categorias semipopulares em conjunto com o público. Já nas categorias populares, como “Streamer do ano” e “Craque Betano da galera”, a decisão ficará exclusivamente nas mãos dos fãs.

O Prêmio eSports Brasil chega à sua oitava edição, destacando os principais nomes do cenário gamer, desde atletas e influenciadores até as empresas que mais impactaram o setor. A premiação será transmitida ao vivo pelo SporTV, YouTube e Twitch, consolidando seu papel central no reconhecimento dos esportes eletrônicos no Brasil.

Para fazer a indicação, basta acessar o site oficial do evento clicando aqui.

Cearenses participaram do PeB

Em 2023, dois cearenses marcaram presença e concorreram ao Prêmio eSports Brasil. João Victor Lopes foi indicado na categoria de "Melhor atleta de futebol virtual"; enquanto Allexandra "Nallari" foi indicada na categoria "Atleta revelação feminina". O Prêmio eSports Brasil é considerado o "Oscar" dos games competitivos no País.