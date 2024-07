Criação dos Jogos Olímpicos de E-sports é aprovada por Comitê Internacional

Foto: Samuel Setubal / O POVO Terceira edição do Santander Gamer Pro está com inscrições abertas até 15 de julho, ofertando cursos para quem quer viver dos games jogando ou fazendo transmissões de jogos

O Comitê Olímpico Internacional (COI) aprovou nessa terça-feira, 23, a criação dos Jogos Olímpicos de Esportes Eletrônicos (ou e-sports). O evento será realizado a cada dois anos, a partir de 2025. A decisão foi tomada por unanimidade, sem votos contrários ou abstenções, durante uma sessão realizada às vésperas dos Jogos Olímpicos de Paris de 2024.

Thomas Bach, presidente do COI, destacou a importância dessa iniciativa: “Esta é realmente uma nova era para o COI. Com a confirmação pela sessão da criação dos Jogos Olímpicos de E-sports, estamos acompanhando o ritmo da revolução digital. A comunidade de e-sports, representada na nossa Comissão de E-sports, se envolveu com entusiasmo nesta iniciativa. Esta é mais uma prova da atratividade da marca olímpica e dos valores que ela representa entre os jovens.”

Os Jogos Olímpicos de E-sports terão três categorias de modalidades: esportes físicos disputados em plataforma virtual; simuladores de esportes; e games de e-sports, desde que alinhados aos valores olímpicos. O COI, no entanto, já indicou que jogos de tiro, como Counter-Strike, não serão incluídos no programa olímpico. As modalidades específicas que farão parte do evento ainda serão discutidas.

O evento será realizado em parceria com o Comitê Olímpico da Arábia Saudita, país que tem investido significativamente nos esportes eletrônicos para diversificar sua economia, exportar sua cultura e melhorar sua imagem internacionalmente. A parceria inicial será de 12 anos, com os Jogos Olímpicos de E-sports ocorrendo na Arábia Saudita a cada dois anos. Essa periodicidade poderá ser revisada, conforme discussões futuras entre os membros do Conselho Executivo.

David Lappartient, presidente da Comissão de E-sports do COI, ressaltou a necessidade de colaboração com as federações internacionais e confederações nacionais de esportes para definir os sistemas de classificação. Ele também destacou que as desenvolvedoras de games, como proprietárias dos jogos, serão incluídas nas discussões.

O COI criará uma estrutura específica para os Jogos Olímpicos de E-sports, separada do modelo organizacional e financeiro dos Jogos Olímpicos tradicionais. Esta nova abordagem é uma resposta à crescente popularidade e relevância dos esports no cenário global.

Anteriormente, o COI havia realizado eventos de e-sports focados em jogos que simulam esportes tradicionais e/ou envolvem atividade física, mas que não eram representativos em termos de relevância e competitividade no mercado de esports. A criação dos Jogos Olímpicos de E-sports marca uma mudança significativa, com a provável inclusão de games tradicionais do mercado de e-sports.

Importante lembrar que a decisão do COI também ocorre em um contexto de investimentos substanciais da Arábia Saudita nos esportes eletrônicos. O país, liderado pelo príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, está promovendo a primeira edição da Copa do Mundo de E-sports, competição que vai até agosto. O evento conta com premiações milionárias.