Streamer nordestino é o único brasileiro a transmitir final do Mundial de LoL em Londres

Foto: Bruno "Foca" Alvares / Riot Games Pelo segundo ano consecutivo, o streamer Baiano irá cobrir a final in loco com exclusividade para a comunidade brasileira de LoL

O influenciador nordestino Gustavo “Baiano” Gomes será o único streamer brasileiro a cobrir in loco a final do Campeonato Mundial de League of Legends (Worlds 2024). Diretamente de Londres, ele vai liderar a live que transmitirá a partida decisiva entre T1 e BiliBili, junto com seus companheiros da Ilha das Lendas. O duelo acontece neste sábado, 2 de novembro, nos canais de Baiano na Twitch e no YouTube.

Essa é a segunda vez consecutiva que Baiano realiza a co-transmissão da final do Worlds, reafirmando o compromisso com a comunidade brasileira. Em 2023, ele transmitiu o evento direto da Coreia do Sul, atingindo a marca de 278 mil espectadores únicos, se tornando a terceira maior transmissão do campeonato no mundo e superando todas as outras do Brasil.

De acordo com o influenciador, que é o idealizador da Ilha das Lendas, essa é uma oportunidade de reafirmar seu compromisso com os fãs brasileiros, levando sua paixão e engajamento ao cenário internacional.

“É uma honra estar mais uma vez representando a comunidade brasileira na maior competição de League of Legends do mundo. A conexão com os fãs é o que torna essa experiência ainda mais especial. Confesso que estou ansioso para trazer toda a emoção da final diretamente de Londres”, comenta.

Efeito Ilha das Lendas no Words 2024

Durante as etapas do Worlds 2024, Baiano e a Ilha das Lendas foram fundamentais para aumentar a audiência do campeonato no Brasil. De acordo com o portal Esports Charts, suas transmissões se tornaram o principal ponto de acesso para os fãs brasileiros, alcançando momentos em que contribuíram com quase 60% de toda a atividade no chat da Twitch.

Baiano também desempenhou um papel crucial nos dois momentos mais intensos do Worlds 2024. No segundo pico, o chat da Twitch registrou 48 mil mensagens por minuto enquanto ele e sua audiência reagiam à eliminação da paiN Gaming, que ocorreu em um confronto contra a Team Liquid. A equipe brasileira foi eliminada após três derrotas seguidas na MD3, incluindo uma derrota para a T1, finalista do campeonato.

Além das transmissões de Baiano diretamente da arena, Mylon e Brucer, membros da Ilha das Lendas, estarão em Londres criando conteúdo como "repórteres de campo" durante a grande final. A dupla realizará lives IRL nos dias 30/10, 31/10 e 01/11.

Sobre Baiano e Ilha das Lendas

Gustavo Gomes, conhecido como Baiano na comunidade de League of Legends, é um dos streamers mais influentes do Brasil. Sua carreira começou em 2014 como jogador profissional, passando pelas principais equipes do País.

Em 2019, anunciou sua aposentadoria do cenário competitivo para se dedicar à criação de conteúdo. Atualmente, possui mais de 1 milhão de seguidores apenas na Twitch e é o idealizador de grandes projetos gamers, como a Ilha das Lendas e o CBOLÃO.

A Ilha das Lendas, por sua vez, é um projeto que acompanha e comenta diversos jogos do circuito competitivo de LoL, tanto no Brasil quanto em outras regiões do mundo. As transmissões ocorrem diariamente nos canais dos integrantes do projeto, chamados de "agentes", que também atuam como analistas e comentaristas.

No cenário global, Baiano está entre os streamers de LoL mais assistidos, com quase 3,8 milhões de horas assistidas em seu canal e um pico de quase 59 mil espectadores em 2023.