Corinthians anuncia time para disputa do Campeonato Brasileiro de Valorant

Foto: Bruno Alvares/Riot Games VCB 2025 contará com 14 equipes e disputas começam a partir de 12 de fevereiro. Equipe campeã ganhará R$ 100 mil em premiação

Uma das maiores marcas do futebol sul-americano, o Corinthians anunciou sua entrada no cenário competitivo de Valorant. Por meio do seu perfil de esports no Instagram, o clube divulgou a line-up que disputará primeiro Split do Valorant Challengers Brazil 2025 (VCB 2025), o campeonato brasileiro do jogo de tiro da Riot Games.

O novo projeto chega com uma grande expectativa, já que o time é formado com a base do elenco ex-The 7, que foi vice-campeão brasileiro duas vezes em 2024.

Foto: Corinthians Esports Jogadores chegam ao Timão para disputar o primeiro Split do Valorant Challengers Brazil 2025 (VCB 2025)

A principal novidadeda equipe é a chegada de Felipe “Liazzi”, que no ano passado foi contratado pela MIBR para disputar o VCT Americas de 2025. Porém, após a contratação de Erick “Aspas”, o projeto da equipe foi reformulado, e Liazzi agora se junta ao Timão para fortalecer o elenco.

Além de Liazzi, o time contará com Julio “Pollo”, que já é nome bastante reconhecido da comunidade brasileira de Valorant. Ele tem passagens por equipes como Vivo Keyd, Olimpo e The 7.

Completam a equipe: Enzo “tkzin”, Jadisson “SW”, Gabriel “shionxyz” e Marcelo “Pleets”.

O Corinthians Esports estreia no dia 12 de fevereiro contra a TBK Esports, a partir das 17h. A competição contará também com equipes como Furia Academy, Grêmio Esports, Red Canids e outras.