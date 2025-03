Fortaleza recebe torneios de League of Legends e Valorant em abril

Foto: Freepik Loja Smart Eletron é a organizadora do evento, que acontece entre os dias 9 e 27 de abril de 2025

A cidade de Fortaleza será palco de dois torneios de esportes eletrônicos no mês de abril. Organizados pela loja Smart Eletron, os campeonatos de League of Legends (LoL) e Valorant reunirão jogadores para disputas online e finais presenciais na Studio Games, no Shopping Iguatemi Bosque.

O torneio de LoL ocorrerá entre os dias 9 e 12 de abril, com partidas no formato mata-mata das oitavas de final até as semifinais. A grande final será disputada em 26 de abril, em série melhor de três mapas (MD3). Já o torneio de Valorant seguirá o mesmo formato, com confrontos entre os dias 22 e 25 de abril e decisão marcada para 27 de abril.

As equipes campeãs de cada torneio receberão um crédito de R$ 1.800 na loja Smart Eletron do Iguatemi. A premiação será entregue presencialmente após as finais.

Após o encerramento das inscrições, será criado um grupo com os capitães das equipes para a organização dos jogos e a divulgação do chaveamento. As partidas serão transmitidas em um canal a ser definido pelos organizadores.

O regulamento completo pode ser acessado pelo link.