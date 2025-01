Como os games podem ajudar a salvar e melhorar o mundo

Além do entretenimento, os games são responsáveis por transformar diversão em impacto social. Títulos como PUBG Mobile usam sua plataforma para inspirar ações concretas. Em 2024, a campanha Play for Green incentivou seus jogadores a refletir sobre mudanças climáticas e preservação ambiental

Sustentados por uma comunidade solidária e profundamente engajada, os jogos eletrônicos também se afirmam como ferramentas poderosas na promoção de uma cultura de filantropia.

Mais do que entretenimento, a imersão proporcionada por muitos games se transforma em uma alavanca para o impacto social, com mecânicas que incentivam a participação ativa dos jogadores em causas que dialogam com o mundo real.

Enquanto alguns jogos cultivam valores como cooperação e empatia para fortalecer um senso de solidariedade, outros vão além, promovendo ações concretas. Um exemplo marcante é o PUBG Mobile, que lançou em 2024 uma campanha ambiental inovadora, conectando as experiências dos jogadores em sua plataforma às reflexões sobre a preservação do meio ambiente em três países diferentes, incluindo o Brasil.

Jogos têm utilizado seu potencial para apoiar causas a partir da reversão de lucros obtidos na venda de determinados itens virtuais para projetos sociais. Essas campanhas mostram que, ao envolver milhares de jogadores em questões do cotidiano, os games estão oferecendo mais do que entretenimento. Eles ofertam conscientização e engajamento social por meio de abordagens criativas e impactantes.

Play for Green: jogo de celular faz reflexão sobre o futuro do meio ambiente

E se o mundo fosse um mapa de jogo, no qual cada ação sua determinasse não apenas a sobrevivência do personagem, mas a existência do próprio cenário?

É com essa provocação que o PUBG Mobile lançou em 2024 sua campanha Play for Green (Jogue pelo Verde), transformando diversão em reflexão, e entretenimento em engajamento ambiental. A ação incentivou seus jogadores a enfrentar o grande desafio de salvar o futuro do planeta.

Foto: PUBG Mobile / Play for Green Um dos jogos de celular mais populares do mundo, o PUBG Mobile lançou em 2024 uma campanha que incentiva seus jogadores a preservar o meio ambiente

No coração da campanha estão As ruínas de Erangel, uma versão sombria do icônico mapa do jogo, onde geralmente são disputas as partidas do game tanto no cenário casual, quanto no competitivo. Na iniciativa, o mapa mostrava aos seus jogadores como Erangel ficará após 100 anos de mudanças climáticas descontroladas.

A vegetação outrora abundante deu lugar à aridez; tempestades de areia assolam o terreno e a água tornou-se um recurso tão escasso quanto a esperança. Mais do que um cenário hipotético, esse seria um espelho do que o mundo pode se tornar se ações positivas não forem feitas imediatamente. A pergunta que guia a experiência não poderia ser mais direta: “E se fosse o nosso planeta em ruínas?”

Players são questionados sobre como seria o meio ambiente do jogo após um século de mudanças climáticas

A campanha, no entanto, superou a reflexão ao traduzir o engajamento virtual em impacto real. Durante o evento Corra pelo Verde (tradução de Run for Green), cada passo dado pelos jogadores em modos clássicos contribuiu para ações concretas de proteção ambiental no Brasil, Indonésia e Paquistão.

"Só no evento Run For Green os jogadores contribuíram coletivamente para a retirada de 21 mil toneladas de créditos de carbono verificados em três projetos críticos de conservação", comemora em entrevista exclusiva ao OP+ Vincent Wang, chefe de publicação do PUBG MOBILE e general manager de publicação Global e Esports, Tencent Games.



No Cerrado brasileiro, os esforços se voltaram para o Projeto Bioma Cerrado, uma iniciativa que preserva um dos ecossistemas mais ameaçados do País, crucial para o equilíbrio climático e a biodiversidade.

Já em terras indonésias, manguezais foram restaurados e comunidades receberam apoio para práticas sustentáveis; enquanto no Paquistão, houve restauração de florestas costeiras que protegem populações e ecossistemas inteiros.

Outro destaque foi a competição no Mundo das Maravilhas (tradução para World of Wonder), que desafiou os jogadores a imaginar futuros sustentáveis. Com liberdade criativa, eles puderam criar mapas que reinventam o mundo com soluções ambientais, reforçando a ideia de que até mesmo nos games a inovação pode inspirar o mundo real.

Itens temáticos, como árvores ameaçadas ou cenários que mesclam beleza e degradação, ajudaram a criar uma narrativa visual impactante, levando a reflexão para além das palavras.

"Estes resultados sublinham a capacidade da campanha de ligar os intervenientes aos desafios ambientais do mundo real, cumprindo com sucesso as metas de angariação de fundos e, ao mesmo tempo, gerando um impacto global significativo e profundo", define Wang.

Foto: PUBG Mobile / Play for Green Durante a campanha, PUBG Mobile também permitiu que seus jogadores pudessem criar mapas que reinventam o mundo com soluções ambientais mesmo nos games

De modo geral, a Play for Green foi uma lembrança poderosa de que, assim como no jogo, cada escolha conta.

Para coroar todo o trabalho de impacto em sua comunidade, o PUBG Mobile foi vencedor do Playing for the Planet Awards 2024 – prêmio internacional que celebra estúdios de jogos que lideram em sustentabilidade, clima e esforços ambientais.

“Essa foi uma oportunidade única de nos conectarmos com nossos jogadores sobre um tópico profundamente significativo e importante para todos nós”, declarou Vincent Wang, chefe do PUBG Mobile.

Ele destacou ainda: “Após a ativação, vimos um nível inspirador de engajamento da nossa comunidade, com muitos jogadores realizando ações verdes e se sentindo motivados a continuar fazendo escolhas ambientais positivas.”

Foto: Playing for the Planet Awards O Playing for the Planet Awards é uma celebração do trabalho realizado pela indústria de games para envolver e motivar um público de milhões de pessoas sobre o tema das mudanças climáticas, da natureza e do meio ambiente

Em entrevista ao portal Pocket Gamer, Sam Barratt, chefe da unidade de juventude, educação e advocacia do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), ressaltou o papel transformador dos gamers na indústria. “Há uma nova geração de jogadores que está impulsionando a mobilização do setor para causas que vão além do entretenimento”, afirmou.

Ele também destacou a mudança cultural em curso: “Cada vez mais, vemos evidências de que os jogadores esperam que os estúdios reconheçam seu impacto no mundo além do valor de diversão dos videogames. Como resposta, uma nova abordagem está emergindo na indústria, onde os estúdios buscam adicionar propósito aos seus jogos, o que é extremamente encorajador.”



Confira entrevista exclusiva do OP+ com Vincent Wang, chefe de publicação do PUBG MOBILE

O POVO+ - Como a campanha "Play For Green" contribuiu para aumentar a conscientização dos jogadores sobre questões ambientais? Qual a importância de olhar para essa temática tão presente nas discussões sociais?

Vincent Wang - Ao dar vida ao conceito da mudança climática, a série de mapas não apenas conta uma história, mas ilustra vividamente as consequências da inação, gerando conversas significativas entre nossa comunidade de jogadores.

Criamos dois mapas de jogo exclusivos, “As Ruínas de Erangel” e "Mundo das Maravilhas", um com foco na sobrevivência para dar vida às duras condições que esse futuro traria aos habitantes e outro dedicado à narrativa envolvente, detalhando as principais descobertas da pesquisa para explicar aos jogadores o que eles estavam vendo.

Foto: Divulgação PUBG MOBILE Vincent Wang é chefe de publicação do PUBG MOBILE e general manager de publicação Global e Esports, Tencent Games

Nossa escolha de focar nas plataformas criativas lideradas por jogadores do PUBG MOBILE com esta campanha, como o desafio de criação de mapas ambientais no Mundo das Maravilhas, foi consciente para garantir que envolvêssemos profundamente os jogadores, dando a eles espaço e oportunidade para considerar essas questões importantes e expressar suas próprias preocupações e esperanças para o futuro.

No mundo de hoje, onde as preocupações ambientais estão na vanguarda das conversas globais, é essencial que as marcas, especialmente aquelas com plataformas de amplo alcance como o PUBG MOBILE, se envolvam com esses tópicos. Por meio dessa mistura de jogabilidade imersiva e educacional, capacitamos nossa comunidade a se envolver com os desafios ambientais de uma forma que seja impactante e instigante.

OP+ - Como o PUBG MOBILE planeja medir o impacto a longo prazo da campanha, além dos recursos arrecadados?

Wang - A campanha Play For Green alcançou resultados impressionantes e despertou o interesse dos jogadores, com a participação de milhões de jogadores em todas as regiões. Esse sucesso demonstra a eficácia da campanha em aumentar a conscientização e inspirar ações, e o impacto futuro será visto por meio dessa conscientização dos jogadores e mudanças comportamentais ativas.

Olhando para o futuro, o PUBG MOBILE está focado em continuar a envolver os jogadores por meio de iniciativas semelhantes. Esperamos incorporar temas ambientais em campanhas futuras, alavancando nossa plataforma para ampliar o engajamento dos jogadores e o impacto no mundo real.

O feedback da nossa comunidade, que demonstrou uma paixão crescente pela sustentabilidade e questões do mundo real, orientará o desenvolvimento de conteúdo futuro, garantindo que mantenhamos uma forte conexão com o valor dos jogadores.

OP+ - Vocês acreditam que essa iniciativa pode inspirar outros jogos a realizarem ações semelhantes?

WANG - Absolutamente. O sucesso da campanha Play For Green demonstra o potencial único da indústria de jogos para impulsionar mudanças no mundo real.

Milhões de jogadores participaram de eventos como Run for Green e se envolveram com conteúdo temático, o que mostra que há um forte desejo por esse tipo de conteúdo. A campanha não apenas aumentou a conscientização sobre questões ambientais, mas também demonstrou como os jogos podem ser ferramentas poderosas para educação e ação positiva.

Esperamos que outros desenvolvedores vejam a campanha Play For Green como um exemplo importante e trabalhem para alavancar suas plataformas para enfrentar desafios globais semelhantes. Ao combinar entretenimento com iniciativas significativas, os jogos podem ter um impacto profundo — tanto nos jogadores, quanto no mundo.

Foto: Divulgação PUBG Mobile PUBG Mobile foi vencedor do Playing for the Planet Awards 2024, prêmio internacional que celebra estúdios de jogos que lideram em sustentabilidade, clima e esforços ambientais

OP+ - Como o PUBG MOBILE enxerga o papel dos jogos em promover mudanças positivas na sociedade?

Wang - Os jogos têm um poder único de conectar pessoas por meio de culturas e fronteiras, criando experiências compartilhadas que transcendem idioma, geografia e origem.

Eles oferecem um meio dinâmico e imersivo que vai além do entretenimento, proporcionando aos jogadores a oportunidade de explorar novas ideias, refletir sobre questões importantes e se conectar com outras pessoas de maneiras significativas. O PUBG MOBILE reconhece esse potencial e vê os jogos como uma ferramenta poderosa para promover mudanças positivas na sociedade.

A campanha Play for Green é um excelente exemplo de como os jogos podem gerar impacto no mundo real. Ao integrar a conscientização ambiental à experiência de jogo, conseguimos não apenas educar os jogadores sobre a questão urgente das mudanças climáticas, mas também motivá-los a agir.

A campanha demonstrou como os jogos podem desencadear conversas importantes, mudar atitudes e encorajar a responsabilidade coletiva. Ela usou o alcance global da plataforma PUBG MOBILE para unir os jogadores em torno de uma causa comum, dando a eles um senso de propósito além da tela e capacitando-os a contribuir para o progresso social.





Outros games que promovem diferentes formas de solidariedade

Além do PUBG Mobile, diversos jogos vêm mostrando que o impacto dos videogames vai muito além do entretenimento, ajudando a fazer a diferença no mundo real.

Seja por meio de doações diretas para causas humanitárias, como em Stray, que apoiou instituições de proteção animal, ou promovendo valores como empatia, solidariedade e ações positivas, esses títulos permitem que o espírito solidário dos jogadores floresça, conectando a paixão pelos games a causas que realmente importam. Confira lista abaixo:





Games engajados em causas reais

​

