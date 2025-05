Com inclusão de replay, Valorant completa 5 anos novidades marcantes no casual e competitivo

Foto: Riot Games Jogo de tiro da Riot Games lança atualização 11.00 com novidades no balanceamento, mapa, combate a smurfs e eventos comemorativos; replays e novo motor gráfico chegam até setembro

O Valorant, jogo de tiro tático da Riot Games, comemora cinco anos a próxima terça-feira, 3 de junho, com o lançamento da atualização 11.00. Além de um Passe de Evento gratuito, cápsula comemorativa e recompensas nostálgicas, o jogo passa por mudanças estruturais que afetam desde o desempenho gráfico até o ecossistema competitivo, passando por melhorias no combate a comportamentos tóxicos e à prática de smurfing – quando jogadores mais experientes utilizam contas de nível inferior.

Uma das novidades mais aguardadas é o sistema de replay, prometido para setembro na atualização 11.06. O recurso será liberado inicialmente para partidas competitivas no PC e, em seguida, será adaptado para consoles. Com ele, os jogadores poderão revisar confrontos recentes e analisar táticas, jogadas e movimentações. A funcionalidade será expandida para outros modos futuramente.

Outro marco técnico é a migração para a Unreal Engine 5, prevista para a atualização 11.02, no final de julho. Após anos usando o Unreal 4, a transição promete otimizar a taxa de quadros, acelerar downloads e preparar o jogo para inovações futuras, embora sem grandes alterações visuais no primeiro momento. Para marcar a mudança, quem fizer login durante o período receberá um chaveiro de arma exclusivo.

O balanceamento das habilidades também entrou no radar da Riot. Segundo os desenvolvedores, a atualização traz ajustes em habilidades com grande impacto em área, como as ultimates, e em efeitos com baixo potencial de contra-ataque.

Exemplos já implementados incluem mudanças no som do molotov do Brimstone, nas explosões da Raze e nos indicadores visuais da habilidade Barreira de Contenção, da agente Deadlock. A Riot afirma que essas atualizações seguirão de forma contínua.

No mapa, a atualização 11.00 já adiciona o mais novo cenário ao modo competitivo. Para facilitar o aprendizado do ambiente, a perda de CR (classificação ranqueada) será reduzida em 50% nas duas primeiras semanas. As vitórias, porém, seguem com ganho integral.

Para frear o uso de contas smurf, a Riot prepara ainda um sistema de autenticação em duas etapas (A2F), com lançamento previsto ainda em 2025. A verificação poderá ocorrer por aplicativo ou SMS, especialmente em casos suspeitos, e pode se tornar obrigatória para todas as contas competitivas.

Foto: Riot Games ParaTodosVerem: Gif de uma partida de Valorant

A empresa também promete mais transparência sobre penalidades ativas e advertências no perfil dos jogadores.

O modo Premier receberá novas funcionalidades: os participantes das partidas semanais terão direito a tags de equipe e reconhecimento visual especial em caso de vitórias nos torneios eliminatórios.

Já no topo do cenário profissional, o Bolão – sistema de apostas simbólicas entre fãs – retorna nos próximos torneios internacionais, a começar pelo Masters Toronto.

A Riot também compartilhou planos para o cenário de e-sports após o fim do primeiro ciclo de parcerias, previsto para o final de 2026. Três pilares guiam as futuras mudanças: mais abertura entre as divisões profissionais e amadoras, maior flexibilidade para formatos e localizações de eventos, e a criação de novos momentos competitivos em nível regional.

Com mais de 28 milhões de jogadores ativos por mês, segundo dados da Riot, o Valorant consolida sua posição como um dos principais títulos do gênero FPS no cenário global. Ao completar cinco anos, o jogo busca não apenas relembrar o passado, mas também construir bases mais sólidas para a próxima fase de sua trajetória.

Prova disso está na reportagem do O POVO+ que mostra como o game tem impactado a vida de diferentes mulheres brasileiras na produção de conteúdo, na produção de artes e no cenário competitivo.