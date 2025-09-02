Equipe brasileira da Furia alcança top 5 no ranking mundial de Counter -Strike, um feito histórico

Foto: Josip Brtan / HLTV O time da Furia é formato por Yuurih, Kscerato, FalleN, Molodoy, e Yekindar

A Furia voltou a escrever seu nome na história do Counter-Strike mundial. Após vencer a Mouz e garantir vaga direta nas semifinais do Blast Open London 2025, a Pantera subiu três posições no ranking da HLTV e agora figura no seleto grupo dos cinco melhores times do mundo. A atualização foi divulgada nesta segunda-feira, 1º de setembro, e coloca os brasileiros na 5ª colocação com 371 pontos.

A conquista marca o retorno e consolidação da Furia na elite do CS mundial. Na semana passada, a equipe havia caído para a 8ª posição, mas reagiu em grande estilo: venceu os brasileiros da Legacy por 2 a 1; derrotou pela primeira vez a Team Spirit, a atual vice-líder do ranking, por 2 a 0; e repetiu o placar contra a Mouz.

O topo do ranking segue inalterado, com a Vitality isolada em 1º lugar (989 pontos), seguida pela Team Spirit (823) e pela The MongolZ (822), grande surpresa da temporada. A Mouz, por sua vez, caiu para 4º, logo à frente da Furia.

Ranking da HLTV (1º de setembro de 2025)

1º Team Vitality – 989 pts

2º Team Spirit – 823 pts

3º The MongolZ – 822 pts

4º Mouz – 697 pts

5º Furia – 371 pts

6º Aurora – 361 pts

7º Navi – 319 pts

8º Team Falcons – 306 pts

9º FaZe – 252 pts

10º 3DMax – 210 pts

A Furia volta a jogar no próximo sábado, 6, às 14h (horário de Brasília), contra o vencedor do confronto entre G2 e FaZe, valendo vaga na grande final do Blast Open London. O campeonato segue até 7 de setembro, distribuindo US$ 330 mil em premiação total.