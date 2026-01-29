Wanderson Trindade é coordenador da Central de Dados e repórter do O POVO+, com uma paixão declarada por contar as histórias de quem faz a indústria dos jogos eletrônicos acontecer. Especializado na cobertura do universo dos games no Ceará, no Brasil e no mundo, acompanha de perto tanto o cenário competitivo quanto o desenvolvimento de jogos. Autodescrição: Homem pardo de cabelos ondulados, Wanderson aparece na foto usando óculos e fones de ouvido, com um sorriso no rosto que traduz sua energia e entusiasmo pelo tema.
Senac apresenta jogos desenvolvidos por estudantes cearenses no Sana 2026
Estudantes de cursos técnicos da instituição apresentam projetos autorais desenvolvidos para plataformas móveis e computadores durante a programação. A iniciativa busca conectar jovens desenvolvedores com o mercado de trabalho e o público visitante
O Sana 2026 Parte 1 recebe uma amostra da produção de jogos desenvolvida por estudantes cearenses. Durante o evento de cultura geek e pop que será realizado entre 30 de janeiro e 1º de fevereiro no Centro de Eventos do Ceará, alunos dos cursos técnicos de desenvolvimento de sistemas e programação de jogos vão apresentar projetos criados durante sua formação acadêmica.
A exposição reúne 12 estudantes, representando quatro empresas formadas dentro do ambiente educacional: Dlux, HighLevel, GamesForged e FadingPixelStudios. Os integrantes são jovens com idade entre 14 e 18 anos, oriundos das turmas de ensino médio da Escola Sesc Educar II, onde o curso técnico de jogos é ministrado.
De acordo com Tarik Ponciano, instrutor do segmento de tecnologia da informação do Senac, os estudantes desenvolvem competências para criar múltiplos projetos ao longo do curso, abrangendo jogos para desktop, dispositivos móveis e modalidades competitivas (multiplayer). O material exposto no evento inclui trabalhos de finalização de curso, conhecidos como projetos integradores, pertencentes às primeiras turmas formadas na instituição.
A presença no evento é utilizada como uma ferramenta pedagógica para que os alunos exercitem habilidades exigidas pelo mercado de trabalho além da programação. Para o público visitante, a programação do stand oferece oficinas e a oportunidade de conhecer o desenvolvimento de jogos como uma trajetória profissional, expondo a viabilidade técnica e a qualidade da produção de softwares feita por estudantes no Ceará.
Aqui é o lugar para você saber o que está acontecendo no universo dos games, no Ceará, no Brasil e no mundo. Acesse minha página
e clique no sino para receber notificações.