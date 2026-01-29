Foto: Anderson Santiago / Senac A iniciativa busca conectar jovens desenvolvedores com o mercado de trabalho e o público visitante

O Sana 2026 Parte 1 recebe uma amostra da produção de jogos desenvolvida por estudantes cearenses. Durante o evento de cultura geek e pop que será realizado entre 30 de janeiro e 1º de fevereiro no Centro de Eventos do Ceará, alunos dos cursos técnicos de desenvolvimento de sistemas e programação de jogos vão apresentar projetos criados durante sua formação acadêmica.

A exposição reúne 12 estudantes, representando quatro empresas formadas dentro do ambiente educacional: Dlux, HighLevel, GamesForged e FadingPixelStudios. Os integrantes são jovens com idade entre 14 e 18 anos, oriundos das turmas de ensino médio da Escola Sesc Educar II, onde o curso técnico de jogos é ministrado.

De acordo com Tarik Ponciano, instrutor do segmento de tecnologia da informação do Senac, os estudantes desenvolvem competências para criar múltiplos projetos ao longo do curso, abrangendo jogos para desktop, dispositivos móveis e modalidades competitivas (multiplayer). O material exposto no evento inclui trabalhos de finalização de curso, conhecidos como projetos integradores, pertencentes às primeiras turmas formadas na instituição.

A presença no evento é utilizada como uma ferramenta pedagógica para que os alunos exercitem habilidades exigidas pelo mercado de trabalho além da programação. Para o público visitante, a programação do stand oferece oficinas e a oportunidade de conhecer o desenvolvimento de jogos como uma trajetória profissional, expondo a viabilidade técnica e a qualidade da produção de softwares feita por estudantes no Ceará.