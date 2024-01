Incêndio no Cocó é controlado após 80 horas de trabalho

Foto: JÚLIO CAESAR Iniciado na quarta-feira, 17, incêndio do Parque Ecológico do Cocó foi controlado neste domingo, 21

Após cerca de 80 horas de trabalho, neste domingo, 21, o incêndio no Parque Estadual do Cocó foi controlado. Apesar disso, equipes mantiveram a vigilância durante a madrugada para evitar novos focos na área atingida, conforme Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE).

A partir de então, o trabalho segue com foco na apuração das causas do incêndio, que ocorria de forma contínua desde a última quinta-feira, 18, afirma a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Mudança do Clima (Sema).

No domingo, foi realizado um sobrevoo pela região para verificar as condições, onde foi possível confirmar que todas as áreas de trabalhos definidas tiveram seus focos de incêndio apagados.

O coronel comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Cláudio Barreto, destacou que o trabalho continuará: “Apesar dos focos terem sido apagados e a situação estar sob controle, as equipes do Corpo de Bombeiros continuarão no Parque do Cocó como medida de prevenção e monitoramento, para evitar que os ventos fortes ou até mesmo da temperatura elevada reative algum dos focos de calor”.

Ainda há alguns troncos de árvores e raízes, em pontos isolados, que permanecem com focos de calor.

De modo preventivo, o monitoramento por meio de drone com câmera térmica e com uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) seguirá sendo utilizado, quando necessário, para fazer a vistoria do local.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as estratégias aplicadas durante a ação seguirão sendo utilizados no combate aos focos de calor. Dentre eles estão o equipamento proporcionador de espuma, a fim debelar os pequenos focos por abafamento e resfriamento; bombas de água e bombas costais.

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), se pronunciou sobre o fim do incêndio em suas redes sociais.

"Aproveito para parabenizar pelo trabalho e agradecer, de coração, nossas equipes dos bombeiros, brigadistas da Secretaria do Meio Ambiente e policiais militares do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente (BPMA) pelo incansável trabalho ao longo desses dias", escreveu.

Estima-se que, pelo menos, dez hectares de terras do Parque foram destruídos pelas chamas, segundo o capitão do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, Fábio Plutarco.

Os animais terrestres são as principais vítimas do incêndio que atingiu o Parque do Cocó. Isso porque chamas carbonizaram sobretudo os animais rastejantes, como cobras, além de tartarugas e roedores.

Quarto dia de trabalho no combate ao fogo

Na manhã deste domingo, os agentes se concentraram no enfrentamento a pequenos focos isolados, que permaneciam acesos em troncos e raízes de árvores.

Para o trabalho, foram utilizados um drone com câmera térmica, bombas d’água e bombas costais, para evitar novos possíveis pontos de ignição do fogo.

Os agentes do CBMCE também têm utilizado um Líquido Gerador de Espuma (LGE) para abafar e resfriar as áreas que mais emanam calor, evitando a reignição das áreas aquecidas.

A ação com a espuma tem o objetivo de manter as áreas já debeladas sob controle, atenuando a ação de fatores como o vento, que podem reativar a queimada em alguns locais, explica o CBMCE.

Animais

Há possibilidade de os animais do Cocó buscarem refúgio nas residências e ruas próximas ao Parque. Caso um animal silvestre necessite de ajuda, contatar o Batalhão de Polícia Militar Ambiental por meio do 190 ou Disque Natureza (0800 275 22 33).