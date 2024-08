MPCE apura tentativa de fuga ocorrida na UP-Itaitinga2 no sábado

Foto: Reprodução/Redes Sociais POLICIAIS agiram para evitar fuga na UP-Itaitinga2

O Ministério Público Estadual (MPCE) tem procedimento em andamento para apurar as circunstâncias da tentativa de fuga ocorrida na noite de sábado, 3, na Unidade Prisional Professor Clodoaldo Pinto (UP-Itaitinga2).

O promotor Nelson Gesteira, que atua na Execução Penal, afirmou ao O POVO que, na Notícia de Fato (NF) instaurada, foi solicitado acesso tanto às imagens das câmeras de vigilância da unidade, quanto das câmeras corporais usadas pelos policiais penais

Além disso, o MPCE pediu os relatórios diários elaborados pelos policiais que estavam de serviço e os exames de corpo delito de presos e dos agentes que foram rendidos. Durante a semana, presos e policiais penais envolvidos no caso também serão ouvidos.



Gesteira contou que esteve na UP-Itaitinga2 no sábado. Conforme as informações preliminares que obteve, os presos renderam, primeiramente, um policial penal, utilizando o que seria um simulacro de arma de fogo.

Em seguida, outros dois policiais foram rendidos e os presos tiveram acesso a armas utilizadas na unidade, subtraindo uma pistola e uma calibre 12 com munição menos letal.



O Sindicato dos Policiais Penais e Servidores do Sistema Penitenciário do Estado (Sindppen-CE) afirma que ouviu os policiais rendidos e que estes relatam “categoricamente” que a arma usada era verdadeira.



O promotor também relata que apurou que os presos não chegaram a deixar a unidade, sendo contidos na área comum, no chamado quadrante. No momento em que eles se preparavam para subir no telhado, houve o confronto com o policial que estava na guarita. Conforme a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP), um preso foi baleado, mas, socorrido, não corre risco de morte.

Gesteira também afirmou que não houve danos graves à estrutura da unidade. Ele comentou a profusão de informações desencontradas que surgiram nas redes sociais no sábado, destacando o sofrimento que os relatos trouxeram a familiares de policiais penais e presos. O promotor afirmou que o incêndio registrado em imagens na noite de sábado não ocorreu no presídio.

Superlotação na UP-Itaitinga2

O MPCE tem procedimentos administrativos que acompanham a situação de cada uma das unidades prisionais, o que inclui visitas periódicas dos promotores aos presídios.

Na última ida à UP-Itaitinga2, ocorrida no último 25 de julho, Gesteira disse que constatou, por exemplo, a superlotação da unidade. A mais recente estatística disponibilizada pela SAP, referente a fevereiro de 2024, indicava haver 1.236 presos na unidade. A pasta deixou de atualizar mensalmente a capacidade total dos presídios, mas, em julho de 2022, a UP Itaitinga2 tinha 952 vagas.



A SAP informou que 22 presos foram identificados como tendo participado da tentativa de fuga. Em nota enviada na manhã de domingo, 4, a pasta afirmou que eles responderiam tanto disciplinar, quanto penalmente. O POVO questionou nesta segunda-feira, 5, se, de fato, os internos foram autuados, mas não obteve resposta.



Por meio de nota, o Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Execução de Medidas Socioeducativas do Tribunal de Justiça do Ceará (GMF/TJCE) afirmou que tem acompanhado o caso e que “já oficiou a Secretaria de Administração Penitenciária para envio das informações oficiais, conforme procedimento de rotina”.



De acordo com o Sindppen-CE, 15 policiais penais estavam de serviço no momento da tentativa de fuga. Entidade sindical denuncia que sistema prisional sofre com baixo efetivo