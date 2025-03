Polícia Civil do Ceará terá 155 novas viaturas para reforçar segurança no Carnaval 2025

Foto: Divulgação/ Leonardo Albuquerque (Ascom PC-CE) A entrega foi realizada no Marco Zero, na Barra do Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará (PC–CE) recebeu 155 viaturas para reforçar a segurança durante o Carnaval no Ceará. O investimento faz parte do programa “Ceará Contra o Crime” que aconteceu na manhã desta sexta-feira, 28, no Marco Zero do bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. A atuação é imediata e servirá também para montar quadro de segurança no Carnaval 2025.

O evento contou com a presença do governador do Ceará Elmano de Freitas (PT), do secretário da Segurança Pública e Defesa Social Roberto Sá (SSPDS), do delegado-geral da PC- CE Márcio Gutiérrez e o comandante-geral da Polícia Militar (PM-CE) coronel Sinval Sampaio, dentre outras autoridades.

Os veículos serão distribuídos em unidades da Polícia Civil de todas as regiões do Estado. Sendo assim, o delegado-geral garante que não há bairros nem municípios específicos para prioridade. Com mais esta entrega, o Governo ultrapassa a marca de 900 veículos destinados às suas Forças de Segurança, entre 2023 e 2025.

Segundo Gutiérrez, o serviço será utilizado para combater crime organizado, tráfico de drogas, proteção aos grupos vulneráveis e operações policiais. Além disso, a adição somará com os automóveis descaracterizados.

Em agosto de 2024, Elmano havia anunciado concursos na área da segurança, com mais de 2 mil vagas; sendo mil para a Polícia Militar, 500 para a Polícia Civil e 500 para o Corpo de Bombeiros.

“O governador tem dito publicamente que a meta é entregar a Polícia Civil 50% maior do que ele recebeu no início do seu mandato. É um momento oportuno, porque a gente já consegue empregar as novas viaturas nas missões de Carnaval, inclusive já iniciamos a entrega delas também no interior do Estado”, afirma.

"Nossos Estado é grande e precisamos de mobilidade", diz Elmano

Elmano de Freitas realizou uma live com as autoridades na Vila do Mar para comentar a entrega. De acordo com o governador, é necessária a estrutura adequada para deslocamento e para o trabalho investigado. Por isso, julgou importante reforçar a adição de mais viaturas.

"PC realiza trabalho muito importante com a investigação para elucidar os crimes e para apresentar ao Ministério Público do Estado do Ceará (MPC-CE) e a Justiça o responsável pelo homicídio, roubo ou furto. Até mesmo para prisão em flagrante", diz.

Para Roberto Sá, secretário da SSPDS, é com razão que a sociedade cobra do Poder Público a correta atuação, mas considera essencial que os servidores tenham condições de trabalho como tecnologia, dignidade e equipamentos modernos.

"Nosso Estado é grande de dimensões geográficas e precisamos de mobilidade", acrescenta o secretário.

Efetivo

O "Operação Carnaval 2025" seguirá até o dia 5 de março e, ao todo, viajam 8.789 agentes de segurança, que deverão trabalhar diariamente durante o período