Em 300 metros da faixa de areia, mutirão recolhe 142 kg de lixo na Praia do Futuro

Foto: Daniel Galber - Especial para O Povo CLEIDEMÁRCIA (à esquerda) e os filhos Benjamin, Valentina e Morgana foram voluntários no mutirão

Mais de 150 pessoas participaram na manhã deste domingo, 8, comemorado o Dia Mundial dos Oceanos, de um mutirão de limpeza na faixa de areia da Praia do Futuro, em Fortaleza. A ação abrangeu 300 metros e o ponto de concentração foi em frente à barraca Cala Playa Brasil.

A iniciativa, promovida pela Prefeitura de Fortaleza por meio da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma), faz parte da programação do Junho Verde, mês de celebrações em alusão ao Dia Mundial do Meio Ambiente, ocorrido na última quinta-feira, 5. Ao todo, 142 quilos de lixo foram recolhidos.

Além de voluntários, o mutirão teve parceria da Secretaria do Meio Ambiente do Estado do Ceará (Sema), da Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará (Alece).

“Sensibilização e engajamento”. Foi assim que o secretário da Seuma, João Vicente Leitão, definiu a mobilização em prol da limpeza em uma faixa de areia da Praia do Futuro.

“Sensibilização porque a gente não consegue transformar realmente o mundo, se a gente não conseguir tirar o assunto do meio técnico e tocar o coração. Então é preciso que a gente seja 24 horas por dia um agente ambiental. E engajamento porque precisamos trabalhar juntos”.

Um dos representantes da Alece no movimento, o deputado estadual De Assis Diniz (PT) comentou a atual e crítica situação dos assuntos relacionados às pautas ambientais.

“Não é uma única solução, são várias. Mas aquela que tem um maior impacto na vida de todos nós, inclusive nos plânctons, é o impacto do que é causado pelas garrafas PETs, das sacolas, dos plásticos, que contaminam e trazem questões danosas”.

Também presente, o deputado estadual Acrísio Sena (PT) defendeu mais ações como estas para além do mês de junho.

“Eu diria que toda e qualquer ação de conscientização do ponto de vista da conservação do meio ambiente tem que ser trabalhada não apenas no mês de junho, mas como ação permanente e um processo educativo desde as crianças até a pós-graduação”.

Ana Karolina Lima, analista de gerência de meio ambiente da Cagece, destacou as ações dentro do órgão durante o período mensal.

“É um mês inteiro trabalhando a sensibilização dos nossos funcionários e também da população, por meio das nossas atividades, para despertar esse interesse, essa necessidade que a gente tem que ter, mais do que nunca, visto que as mudanças climáticas já estão ocorrendo e nós precisamos mitigar esses impactos”.

Mutirão de limpeza reuniu famílias

A voluntária Cleidemárcia Ribeiro levou os filhos Benjamin, 10, Valentina, 15, e Morgana, 17, para participarem da ação. Segundo ela, há uma necessidade e importância de introduzir a nova geração às práticas ambientais.

“Eu incentivo muito a eles virem para cá, principalmente quando têm essas ações. A gente sabe que isso aqui é uma coisa simbólica, mas a gente sabe a magnitude que isso aqui vai atingir, além da consciência das pessoas”, afirma.

Bejamin Ribeiro, 10, Morgana Ribeiro, 17, Valentina Ribeiro, 15, Cleidemarcia Ribeiro Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

Outra voluntária, Andressa Lima, de 26 anos, contou que a participação nessas iniciativas já começou há algum tempo.

“Eu considero algo muito importante e relevante, ainda mais quando a gente tem um tempo livre para poder fazer essas ações em prol do meio ambiente”.

Andressa Lima, 26 Crédito: Daniel Galber - Especial para O Povo

A professora Valda Maria destacou que já é participante de outros movimentos em prol do meio ambiente, como o promovido pelo Mutirão X, que surgiu em Santa Catarina e também já possui ações em Fortaleza.