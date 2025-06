Mudanças climáticas impactam saúde mental e agravam sintomas de transtornos

Foto: FÁBIO LIMA Ondas de calor podem piorar episódios de transtornos psicóticos, como esquizofrenia

As mudanças climáticas representam um dos maiores desafios do século XXI, afetando não apenas o ambiente, mas também a saúde mental. As ondas de calor, períodos de calor excessivo que podem durar dias ou semanas e ultrapassar os 40°C, são um exemplo claro de como esses fenômenos impactam a saúde humana. Mas qual é o efeito psicológico dessas condições extremas?

Thiago Roza, psiquiatra e professor adjunto no Departamento de Medicina Forense e Psiquiatria da Universidade Federal do Paraná (UFPR), explica que as ondas de calor exercem um impacto significativo no cérebro.

"Esses fenômenos são estressores ambientais poderosos. Além de contribuir para doenças físicas, como insolação e exaustão pelo calor, sabemos que eles estão associados ao agravamento de sintomas como depressão, ansiedade, irritabilidade e até comportamentos agressivos", afirma.

O especialista foi um dos palestrantes do Brain Congress 2025, realizado este ano em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará. O evento científico, que ocorre entre os dias 18 e 21 de junho, conecta as mais recentes descobertas das neurociências a uma abordagem multidisciplinar, com foco no tratamento de doenças mentais e neurológicas.

Roza alerta que episódios de transtornos psicóticos, como esquizofrenia e transtornos bipolares, podem ser desencadeados ou piorados pela exposição prolongada a altas temperaturas.

Um estudo conduzido pela Universidade de Adelaide, na Austrália, analisou 53 ondas de calor ocorridas entre 1990 e 2020. Os resultados, publicados em 2021 na revista Environment International, revelaram que, para cada aumento de 1°C, há um incremento de 2,2% na mortalidade associada a doenças mentais.

O psiquiatra Thiago Roza ainda faz referência a outro fator importante: o aumento no consumo de substâncias como forma de lidar com o estresse. "Indivíduos já vulneráveis ao abuso de substâncias frequentemente aumentam o consumo de álcool, cannabis, cocaína e outras drogas em resposta a estressores como o calor extremo", diz Roza.

Essa resposta, embora possa oferecer alívio temporário, tende a agravar a condição do indivíduo a longo prazo, contribuindo para o ciclo vicioso da dependência e piora dos sintomas psiquiátricos.

No contexto brasileiro, a diversidade geográfica e climática implica em diferentes desafios em cada região. O Sul do Brasil, frequentemente afetado por chuvas intensas e enchentes, experimenta estressores psicológicos diferentes dos vividos no Nordeste, onde as secas prolongadas são mais comuns.

"Todos são afetados, mas a vulnerabilidade das populações em áreas rurais e periféricas, tanto no Sul quanto no Nordeste, é imensa, pois além da adversidade climática, elas ainda enfrentam a falta de acesso a serviços de saúde mental", alerta Roza.

A resposta a esses desafios exige uma abordagem multidisciplinar. Roza sugere que, além de programas de apoio psicológico e psicoterapia, é essencial adotar medidas preventivas, como práticas de relaxamento e mindfulness [focar a atenção no momento presente], para lidar com o estresse causado pelo calor extremo.

"Técnicas como a respiração diafragmática podem ser muito eficazes no alívio do estresse", sugere ele. No entanto, ele adverte que essas soluções devem ser complementares e não substitutivas de uma ação governamental mais ampla para mitigar as mudanças climáticas.

Vulnerabilidade das crianças e adolescentes às mudanças climáticas

Uma das populações mais afetadas pelas mudanças climáticas são as crianças e adolescentes. Laiana Quagliato, doutora em Psiquiatria e especialista em Psiquiatria da Infância e Adolescência da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica que a exposição a desastres climáticos, como enchentes, secas prolongadas e furacões, tem sido associada a um aumento significativo de transtornos psiquiátricos.

Desastres climáticos tem sido associados ao aumento de transtornos psiquiátricos em crianças. Imagem ilustrativa: rua Piloto no Bairro Aerolândia em 28-02-2025 Crédito: Samuel Setubal

"As adversidades precoces da vida, como eventos climáticos adversos, têm maior impacto nos períodos críticos do desenvolvimento, como a infância e a idade escolar, quando a plasticidade cerebral está mais alta”, aponta Quagliato, que também integra a equipe de palestrantes do Brain Congress.

Entre os efeitos colaterais mentais mais comuns em crianças e adolescentes após desastres climáticos estão:

Transtorno de ansiedade generalizada;

Transtorno depressivo maior;



Transtorno de estresse pós-traumático;

Fobias.

Fonte: Mudanças Climáticas e Bem-Estar Humano (2011), David M. Simpson, Inka Weissbecker, Sandra E. Sephton.

Segundo ela, os impactos podem afetar diretamente a capacidade de aprendizado e adaptação das crianças, prejudicando habilidades cognitivas essenciais, como leitura e resolução de problemas. Contudo, os efeitos colaterais podem ser variáveis.

"Quando o evento climático é de curta duração, como uma enchente repentina, ele pode levar a transtornos de estresse agudo. No entanto, eventos mais prolongados, como secas severas ou o aumento do nível do mar, causam um estresse cumulativo que pode resultar em transtornos mais graves, como a depressão, e até mesmo tendências suicidas", aponta.

Ela ressalta ainda que a perda de entes queridos durante desastres naturais têm um impacto emocional mais profundo nas crianças do que a perda de bens materiais.

Para Laiana Quagliato, pais e cuidadores devem trabalhar o emocional e a resiliência das crianças antes mesmo que elas sofram os impactos graves das mudanças climáticas. "Pois, uma vez ocorrido o evento climático, é muito difícil reverter os danos psicológicos".