Vacina em Fortaleza: cidadãos elogiam disponibilidade no fim de semana

Foto: FERNANDA BARROS FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21-06-2025: Dia de vacinação no Posto de Saúde Geraldo Madeira Sobrinho. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo)

Dezenas de cidadãos passaram pelo posto de saúde Geraldo Madeira Sobrinho, no bairro São João do Tauape, em Fortaleza, ontem, para serem vacinados. A unidade é um dos quatro locais abertos neste fim de semana na capital cearense para receber a demanda de imunização.

Os usuários louvaram a possibilidade de se proteger em horários além dos dias úteis. Érika Garcia, de 38 anos, levou a filha para receber a vacina antitetânica. A criança acidentalmente pisou em um prego na última sexta-feira, após o período de funcionamento dos postos de saúde.

Moradora da Aerolândia, a mãe descobriu pela Internet que o posto Geraldo Madeira Sobrinho estaria aberto hoje e não hesitou em levar a filha. “É muito bom ter essa possibilidade. Porque o dia a dia é muito corrido”.

Ela afirmou que a vacinação nos shoppings, que também acontece em paralelo aos postos de saúde neste fim de semana, pode ser uma opção para as famílias unirem o útil ao agradável. “É um dia mais livre, que você pode ter lazer com a família no shopping, também vai passear, e aproveita a vacina”.

“Às vezes, é até um atrativo maior para as crianças”, opinou Érika Garcia.

Wesley Jansen de Oliveira, de 38 anos, compareceu ao posto de saúde ao lado da esposa, Tatiara, e do filho. Eles moram no município de Caucaia, na Região Metropolitana, e têm o costume de se vacinar na Capital.

“Eu particularmente trabalho de segunda a sábado. Minha esposa, de segunda a sexta. Na semana é mais complexo encontrar um dia para vir fazer esses processos, mas ter um posto assim, isso ajuda muito a gente”, explicou Wesley.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 21-06-2025: Dia de vacinação no Posto de Saúde Geraldo Madeira Sobrinho. (Foto: Fernanda Barros/ O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

“A gente vem de Caucaia para cá, justamente pela disponibilidade”, complementou. “É tanto que ele (o filho) tomou três vacinas, atualizou o que tinha pendente. Eu tomei a minha, minha esposa também. Então, a família inteira se vacinou por causa dessa facilidade”.

Na visão de Wesley, o ato de se vacinar representa o amor de uma pessoa por si e por quem está ao seu lado. “Se você ama alguém, você tem que ir atrás da vacinação. Por você e pelo próximo, porque você pode acabar gerando algum problema por não ter se cuidado, né?”

Tatiara complementou que ela e o marido acreditam na importância da vacina, principalmente após terem passado pela pandemia de Covid-19. O filho deles nasceu em 2021 e a mãe recebeu imunizante contra o coronavírus ainda com a criança no útero. “Então, é indispensável. É uma prova de amor”, diz ela.

O significado é compartilhado pelo contador aposentado Francisco Alves, 70. “Tem gente por aí que questiona, mas eu não. Eu faço minha parte. Porque é importante você preservar a saúde, preservar as crianças”.

Ele estava acompanhado da esposa no posto de saúde e compartilhou que, ao chegar no local, a fila para vacinação não possuía esquema de prioridade. “Eu achei uma falha, aí a gente questionou e abriram o espaço”, explicou.

Na visão dele, é um “problema cultural” o fato de ainda existirem cidadãos que não se vacinaram contra gripe, foco da campanha municipal atual. “Infelizmente, tem muita gente que não tá nem aí, sabe? Não dá credibilidade. Pega a informação, sabe que está acontecendo, mas não vem, né?”

Por isso, o aposentado enfatiza que o poder público também deve facilitar o acesso, para além de disponibilizar vacinação fora do horário comercial. “Como cidadão, a gente tem que buscar. Mas tem muita gente também que até quer, mas não tem dinheiro para pegar um ônibus, por exemplo”.



Vacinação no fim de semana

Além da vacinação estar disponível nos 134 postos de saúde de segunda a sexta-feira, das 7h30min às 18h30min, a população também encontra a vacinação em dois postos. São eles:

Posto de Saúde Geraldo Madeiro Sobrinho - Pio XII | Rua Belisário Távora, 42, São João do Tauape



| Rua Belisário Távora, 42, São João do Tauape Posto de Saúde Mattos Dourado | Rua Des. Floriano Benevides Magalhães, 391, Edson Queiroz

O horário de vacinação nestes dois postos é das 8h30min às 16h30min. O imunizante protege contra as gripes A (H1N1 e H3N2) e B. A dose pode ser administrada junto com outros imunizantes do Calendário Nacional de Vacinação.