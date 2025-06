Últimos dois anos teve as maiores e menores temperaturas no Ceará

Foto: FCO FONTENELE Pesquisadores apontam que o aumento nos extremos de temperatura nos últimos anos é um reflexo direto das mudanças climáticas.

Os maiores extremos de temperatura já registrados no Ceará, tanto de calor quanto de frio, ocorreram nos últimos dois anos. Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), o ano de 2023 reuniu a maioria das temperaturas mais quentes já medidas no Estado. O recorde foi em Jaguaribe, localizado na macrorregião Jaguaribana, em outubro, com 41,9 °C.

Já 2024 teve as menores temperaturas registradas no Estado, com destaque para Aiuaba, localizado na macrorregião do Sertão Central e Inhamuns, que marcou 11,4 °C em julho do ano passado.

Maiores temperaturas do Ceará



41,9 °C - 31/10/2023 - Jaguaribe

41,7 °C - 25/10/2023 - Barro

41,2 °C - 11/10/2024 - Penaforte

40,8 °C - 26/12/2023 - Jaguaribe

40,8 °C - 22/08/2016 - Itapipoca

Menores temperaturas do Ceará

11,4 °C - 25/07/2024 - Aiuaba

12,9 °C - 25/07/2024 - Parambu

13,0 °C - 03/08/2024 - Viçosa do Ceará

13,0 °C - 11/08/2020 - Barro

Os maiores picos de calor no Ceará aconteceram, principalmente, entre 2023 e 2024. O recorde absoluto foi registrado em Jaguaribe, que atingiu 41,9 °C em 31 de outubro de 2023. Na mesma semana, o município de Barro também chegou aos 41,7 °C. Em 2024, o município de Penaforte teve 41,2 °C.

Em dezembro de 2023, Jaguaribe voltou a aparecer entre os maiores registros, com 40,8 °C. Sete anos antes, em 2016, Itapipoca registrou a mesma temperatura no mês de agosto.

De acordo com Francisco Junior, meteorologista da Funceme, o aumento nos extremos de temperatura nos últimos anos é um reflexo direto das mudanças climáticas.

“O que temos observado são extremos cada vez mais frequentes, tanto de calor quanto de frio. Ou seja, além dos dias mais quentes, também tivemos registros de dias frios em algumas localidades do Ceará nos últimos anos. Isso se encaixa no que chamamos de eventos extremos”, destaca.

Segundo ele, as mudanças climáticas afetam com mais intensidade regiões com maior complexidade climática, como o semiárido. Ele também aponta que determinadas regiões do estado são ainda mais suscetíveis ao aumento do calor.

“A região Jaguaribana, por exemplo, é mais baixa em termos de relevo, o que dificulta a dissipação do calor. Isso contribui para o que chamamos de calor sensível. Ou seja, o calor que efetivamente eleva a temperatura do ar”, detalha.

Já a menor temperatura da série histórica foi de 11,4 °C, registrada em Aiuaba, no dia 25 de julho de 2024. Na mesma data, Parambu, também no Sertão dos Inhamuns, marcou 12,9 °C. Poucos dias depois, em 3 de agosto, Viçosa do Ceará, na Serra da Ibiapaba, também entrou na lista, com 13 °C. O único registro fora do recorte mais recente foi em Barro, com 13 °C em 11 de agosto de 2020.

Apesar de algumas mínimas recentes expressivas, pesquisadores apontam que os dias frios atuais ainda estão mais quentes do que as de 60 anos atrás. O fenômeno seria resultado do aquecimento global.

“Para o mês de junho, por exemplo, na região da Serra da Ibiapaba, houve uma variação de 0,2°C a -0,2°C. Nos demais meses, todo o estado sofreu alterações positivas de temperatura mínima entre 0,3°C e 0,6°C. E, na média anual das temperaturas mínimas, houve elevação de 0,3°C a 0,9°C”, aponta Morgana Almeida, meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Em 2025, até o momento, o maior pico de calor foi de 39,9 °C, registrado em 5 de janeiro no município de Barro. A menor temperatura do ano foi de 15,6 °C, em Aiuaba, no último dia 13 de junho. Ambas as cidades estão entre as que registraram extremos térmicos no Ceará.

Capital: mar ajuda em estabilidade térmica

Ao contrário de outros municípios do Interior, Fortaleza registra uma variação térmica menor. Os extremos de temperatura registrados, até o momento, foram 37 °C em 2001 e 19,7 °C em 2019 .

"Isso está diretamente relacionado ao microclima da cidade: Fortaleza é uma metrópole costeira e com bastante urbanização. A presença de concreto e asfalto favorece o aquecimento durante o dia, mas esse calor é mantido por mais tempo à noite, devido à chamada 'ilha de calor urbana'. E a proximidade com o oceano ajuda a manter uma certa estabilidade térmica", aponta Júnior.

Menores temperaturas Fortaleza

19,7 °C - 19/07/2019

20,1 °C - 26/03/2021

20,2 °C - 22/06/2008

20,3 °C - 24/07/2011

20,4 °C - 26/03/2021



Temperaturas Máximas Fortaleza

37,0 °C - 27/12/2001

35,3 °C - 25/10/2017

34,5 °C - 25/10/2017

32,9 °C - 22/10/2023

32,9 °C - 30/07/2021

Ceará registra temperaturas mais amenas em junho

Neste mês de junho, o Ceará tem registrado uma leve diminuição das temperaturas, principalmente nas madrugadas. Segundo o meteorologista da Funceme, Francisco Júnior, isso se deve ao início do inverno no Hemisfério Sul, que começou oficialmente em 20 de junho e termina em 22 de setembro.

“Estamos agora no período do inverno no hemisfério Sul, o que significa uma menor incidência de raios solares. Essa diminuição de temperatura aqui não é tão expressiva quanto em regiões de latitudes mais altas, mas já tem impacto”, afirma.

Um dos municípios que registraram queda nas temperaturas foi Amontada, no Litoral Norte. A cidade atingiu 21 °C no último domingo, 22. A moradora Ana Paula de Oliveira Santos, 48, comenta que as temperaturas na região estão caindo durante a noite.

“Durante o dia a temperatura está muito elevada. Ao sair temos a sensação que o sol está próximo da nossa pele. Mas depois das 22h fica muito frio. Até precisamos nos vestir mais, com blusa de manga”, comenta.

Enfermeira, Ana Paula diz que, devido às alterações na temperatura, muitas pessoas estão indo às unidades de saúde do município com sintomas alérgicos. “São muitas crianças e idosos nos postos de saúde e o hospital lotado”, destaca.

Apesar de o inverno climático começar agora, o pesquisador Francisco Júnior destaca que, culturalmente, o cearense já o considera encerrado.

“Porque associamos a estação ao período de chuvas, que ocorre entre fevereiro e maio. Na maior parte da América do Sul, o período chuvoso costuma coincidir com o verão, época mais quente, com maior entrada de umidade. Essa combinação favorece a formação de nuvens e, consequentemente, de chuvas.”

“Na verdade, junho marca o início oficial do inverno, mas como estamos muito próximos da linha do Equador, não vivenciamos as quatro estações de forma bem marcada”, completa.